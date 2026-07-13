Ministerstwo uspokaja ws. drogiego paliwa lotniczego. „Większość krajowych przewoźników ma płynność finansową”

Mimo presji kosztowej większość krajowych przewoźników lotniczych deklaruje, że zachowuje płynność finansową – podają przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury. Umożliwiają to mechanizmy zarządzania ryzykiem paliwowym.

Z danych wynika, że Polska ma dobrze zbilansowany system produkcji i zużycia paliwa lotniczego.

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„Na chwilę obecną, mimo istotnej presji kosztowej, większość krajowych przewoźników lotniczych deklaruje, że wdrożone mechanizmy zarządzania ryzykiem paliwowym, w szczególności hedging paliwowy, pozwalają im zachować płynność finansową” – brzmi odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na interpelację poselską.

Przedstawiciele resortu poinformowali, że będą prowadzić analizę dotyczącą ewentualnych działań osłonowych „z uwzględnieniem rzeczywistego wpływu wzrostu kosztów paliwa na stabilność finansową przewoźników, przy poszanowaniu zasad konkurencji na jednolitym rynku europejskim”.

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Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na które powołuje się resort, wynika, że Polska ma dobrze zbilansowany system produkcji i zużycia paliwa lotniczego, który jest oparty na krajowych rafineriach. Zwiększa to odporność krajowego rynku na światowe zakłócenia.

„Przewoźnicy lotniczy operujący z Polski funkcjonują zatem w bardziej stabilnym środowisku zaopatrzeniowym niż część ich zagranicznych konkurentów, zmuszonych do ograniczania siatki połączeń lub redukcji częstotliwości lotów z uwagi na problemy z dostępnością paliwa. Nie stanowi to jednak trwałej przewagi kosztowej, gdyż ceny paliwa kształtowane są w przeważającej mierze przez uwarunkowania globalne” – tłumaczą przedstawiciele Ministerstwa Infrastuktury.

Polskimi przewoźnikami lotniczymi są m.in. PLL LOT, Enter Air, Smartwings Poland czy Buzz.

Źródło: PAP, XYZ