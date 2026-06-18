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18.06.2026 06:34

Najważniejsze wydarzenia 18 czerwca 2026 r.

O godz. 9:30 GUS opublikuje aktualną koniunkturę konsumencką. Przypomnijmy, że w maju odnotowano poprawę nastrojów konsumenckich dotyczących zarówno obecnej, jak i przyszłej sytuacji. Równocześnie oczekiwania inflacyjne poszły w dół.

Trybunał Sprawiedliwości UE odpowie na pytania prejudycjalne, które skierował Sąd Najwyższy w Polsce. Chodzi o skargę kasacyjną od wyroku nakazującego twórcom niemieckiego serialu „Nasze matki, nasi ojcowie” przeproszenie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 

Rozpoczyna się posiedzenie Rady Europejskiej, w którym udział weźmie premier Donald Tusk. Głównymi tematami rozmów będą: sytuacja w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, nowe Wieloletnie Ramy Finansowe UE na lata 2028-2034, globalne wyzwania gospodarcze, europejska obrona i bezpieczeństwo, migracje oraz polityka antynarkotykowa.

Odbędzie się kilka ważnych zgromadzeń akcjonariuszy polskich spółek giełdowych. Decyzję o podziale zysku za 2025 r. podejmą akcjonariusze PZU i Grupy Kęty. Z kolei o pokryciu straty, która wyniosła 3,5 mld zł netto, zdecydują inwestorzy PGE.

Najważniejsze wydarzenia 17 czerwca 2026 r.
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