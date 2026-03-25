Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.03.2026
25.03.2026 06:32

Najważniejsze wydarzenia 25 marca 2026 r.

O godz. 12 prezydent Karol Nawrocki powoła Radę Biznesu. Jej powstanie zapowiedział w styczniu br. Jej celem ma być stały dialog administracji z przedsiębiorcami. 

W Brukseli rozstrzygnie się procedura wyboru siedziby Urzędu Celnego UE (EUCA). Jednym z dziewięciu kandydatów jest Warszawa.

W amerykańskim Dallas rozpocznie się konferencja amerykańskich środowisk konserwatywnych CPAC. Potrwa do 28 marca, a jednym z gości będzie prezydent Karol Nawrocki. W czasie wydarzenia wygłosi on przemówienie na temat relacji polsko-amerykańskich.

Wyniki za 2025 r. opublikują: KGHM oraz firmy deweloperskie: Echo Investment i Archicom.

Najważniejsze wydarzenia 24 marca 2026 r.
Relacja pełna sprzeczności. Antyrosyjska prawica wspiera prorosyjskiego Orbána
Prezydent Karol Nawrocki postanowił wesprzeć Viktora Orbána przed węgierskimi wyborami parlamentarnymi. Jeszcze w ubiegłym roku odwoływał spotkanie z premierem Węgier ze względu na jego relacje z Władimirem Putinem. Przed wyjazdem do Budapesztu prezydent deklaruje, że Putin jest zagrożeniem dla Polski. Tymczasem relacje Orbána z rosyjskim dyktatorem nie osłabły.
23.03.2026
Platige Image goni za rentownością. Dostosowuje biznes do zmieniającego się rynku
Platige Image, polskie studio specjalizujące się w animacji 3D i efektach specjalnych, dostosowuje swoją strategię do trudniejszych warunków rynkowych.
25.03.2026
Apache bardziej polskie. Łódź będzie serwisować wojskowe śmigłowce
Zakup śmigłowców Apache to jedna z największych inwestycji w ramach modernizacji sił zbrojnych. 96 maszyn będzie kosztować Polskę astronomiczną kwotę 40 mld zł. Ale w eksploatacji maszyn będą uczestniczyły także polskie zakłady, m.in. w Łodzi.
23.03.2026
Oferta pracy marzeń na Malcie? Byli pracownicy ujawniają kulisy „edukacji finansowej”
W ogłoszeniach GCC7 dla Polaków kuszą zarobki sięgające nawet 15 tys. zł brutto – bez doświadczenia i z relokacją na Maltę, do „śródziemnomorskiego raju”, gdzie przez 350 dni w roku świeci słońce. Jak opowiada rozmówca XYZ, po przyjeździe nowy pracownik szybko odkrywa, na czym naprawdę polega ta praca: jego zadaniem jest sprawić, by klienci brokerów tracili jak najwięcej pieniędzy.
23.03.2026
Urodzeni w latach 90. wygrali gospodarczo. Kolejne pokolenia mogą mieć trudniej. A jak mieli starsi?
Warunki gospodarcze, w których dorastają poszczególne pokolenia, różnią się między krajami i epokami. Z danych wynika, że Polacy urodzeni w połowie lat 90. trafili na wyjątkowy moment – szybki wzrost gospodarczy, który przyspieszał ich dochody w dorosłym życiu. Jednocześnie dorastali w realiach wysokiego bezrobocia i kosztów transformacji. Porównaliśmy ich sytuację z równieśnikami z innych krajów. Warunki gospodarcze, w których dorastają poszczególne pokolenia, mogą znacząco różnić się między krajami i epokami. Analiza średniego wzrostu PKB na osobę pokazuje, że Polacy urodzeni w połowie lat 90-tych XX wieku doświadczyli jak dotąd wyjątkowo szybkiego wzrostu gospodarczego w ciągu swojego życia – znacznie wyższego niż ich rówieśnicy w krajach rozwiniętych. Jednocześnie ich dzieciństwo przypadło na okres wysokiego bezrobocia i kosztów transformacji gospodarczej.
23.03.2026
250 tys. osób na antyrządowym proteście w Pradze. Dlaczego Czesi wyszli na ulice i kto ich tam wyciągnął?
„Ręce precz od publicznej telewizji i publicznego radia” – skandowali manifestanci podczas antyrządowych protestów w Pradze. Czesi wyszli na ulice, bo nie chcą pójść drogą Węgier i Słowacji. W swoim stylu protestowali w obronie społeczeństwa obywatelskiego, wolności kultury i żądali większych wydatków na obronność.
22.03.2026