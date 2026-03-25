25.03.2026 06:32
Najważniejsze wydarzenia 25 marca 2026 r.
O godz. 12 prezydent Karol Nawrocki powoła Radę Biznesu. Jej powstanie zapowiedział w styczniu br. Jej celem ma być stały dialog administracji z przedsiębiorcami.
W Brukseli rozstrzygnie się procedura wyboru siedziby Urzędu Celnego UE (EUCA). Jednym z dziewięciu kandydatów jest Warszawa.
W amerykańskim Dallas rozpocznie się konferencja amerykańskich środowisk konserwatywnych CPAC. Potrwa do 28 marca, a jednym z gości będzie prezydent Karol Nawrocki. W czasie wydarzenia wygłosi on przemówienie na temat relacji polsko-amerykańskich.
Wyniki za 2025 r. opublikują: KGHM oraz firmy deweloperskie: Echo Investment i Archicom.