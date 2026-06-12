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NEWSROOM XYZ
12.06.2026 17:02

Obniżony VAT na paliwa na dłużej

Obowiązywanie obniżonych stawek podatku VAT na niektóre paliwa silnikowe zostało przedłużone do końca czerwca – wynika z rozporządzenia ministra finansów opublikowanego w piątek w Dzienniku Ustaw. Przepisy wchodzą w życie wraz z momentem publikacji.

Na mocy rozporządzenia, które zostało opublikowane w piątek, do końca czerwca będzie obowiązywać obniżona – do 8 proc. - stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa. Podstawowa stawka VAT na te towary wynosiła wcześniej 23 proc.

Wydłużenie o dwa tygodnie stosowania niższej stawki VAT na paliwa oznacza także, że dłużej wyznaczane będą również maksymalne ceny benzyn i diesla na stacjach. Nowela ustawy o zapasach ropy naftowej wiąże bowiem obowiązywanie cen maksymalnych z obniżonym VAT-em dla paliw.

Rządowy pakiet, mający na celu obniżenie cen paliw na stacjach, poza obniżką VAT i wprowadzeniem ceny maksymalnej, obejmuje także obniżkę akcyzy do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego. Obniżka ta obowiązuje do 15 czerwca i do jej przedłużenia konieczna jest publikacja rozporządzenia, dotyczącego stawek akcyzy.

Źródło: XYZ, PAP

Stacja benzynowa
Ministerstwo Finansów przedłużyło obniżony z 23 do 8 proc VAT na paliwa do końca czerwca. Fot. PAP/Albert Zawada
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