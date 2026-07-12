Orlen nie prowadzi obecnie rozmów w sprawie zakupu niemieckiej rafinerii Schwedt
Orlen nie prowadzi obecnie negocjacji dotyczących zakupu rafinerii Schwedt ani objęcia udziałów w niemieckiej spółce PCK Schwedt – poinformował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w odpowiedzi na poselską interpelację.
Rafineria Schwedt jest położona przy granicy z Polską. Jej moc to około 12 mln ton ropy rocznie. W poprzednich latach przerabiała głównie rosyjską ropę z rurociągu „Przyjaźń”. Po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. władze Niemiec objęły powiernictwem niemiecki oddział Rosnieftu. Rosyjski podmiot ma udziały w trzech niemieckich rafineriach, w tym w zakładach w Schwedt.
W przeszłości Orlen przyglądał się możliwości inwestycji w Schwedt. Nie zapadły jednak żadne decyzje w tej sprawie. Obecnie najważniejszymi czynnikami wpływającymi na możliwość podejmowania dalszych działań przez Orlen pozostają kwestia statusu właścicielskiego rafinerii oraz ryzyko przywrócenia rosyjskiej kontroli nad zakładem – przekazał koncern Ministerstwu Aktywów Państwowych (MAP).
MAP: zagraniczne aktywa nie mogą stanowić podstawy bezpieczeństwa paliwowego
W odpowiedzi na interpelację minister Balczun wskazał, że Orlen dostrzega znaczenie rafinerii Schwedt dla rynku paliwowego regionu. Jednocześnie podkreślił, że podstawą bezpieczeństwa paliwowego Polski są krajowe aktywa, utrzymywane zapasy obowiązkowe i dywersyfikacja kierunków dostaw.
„Zagraniczne aktywa rafineryjne, dodatkowo obarczone dużym ryzykiem związanym z utrzymaniem nad nimi kontroli, nie powinny stanowić podstawy bezpieczeństwa paliwowego państwa” – wskazano w odpowiedzi.
Dodał, że Orlen, jako jeden z mniejszościowych wspólników Naftoportu, dostrzega jego potencjał do zaopatrywania rafinerii we wschodnich Niemczech.
Koncern monitoruje sytuację rynkową, analizuje pozycję konkurencji oraz prowadzi analizy dotyczące zdarzeń prawnych wpływających na funkcjonowanie rafinerii w Europie Centralnej – dodał szef MAP.
Resort poinformował również, że Orlen utrzymuje dialog z partnerami rynkowymi i infrastrukturalnymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz stabilności dostaw paliw w Polsce i regionie.
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Źródło: PAP