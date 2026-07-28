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NEWSROOM XYZ
28.07.2026 09:02

Pepco odwołuje skup akcji i uruchamia nowy. Cena będzie wyraźnie wyższa

Pepco Group ogłosiła odwołanie trwającego skupu akcji i uruchomienie nowego, po znacznie wyższej cenie. Spółka tłumaczy decyzję wzrostem kursu akcji, który zmniejszył atrakcyjność pierwszej oferty.

Sklep Pepco na Grochowie
Akcje będą nabywane z zamiarem ich umorzenia. Fot. Damian Lemaski/Bloomberg via Getty Images

W połowie lipca Pepco ogłosiło uruchomienie proporcjonalnego skupu akcji o wartości do 400 mln euro. Cena nabycia została ustalona na poziomie 41,76 zł.

We wtorek spółka zdecydowała jednak o odwołaniu skupu.

„Cena akcji spółki istotnie wzrosła i utrzymywała się konsekwentnie powyżej tej ceny nabycia […] Warunki pierwotnego zaproszenia dają akcjonariuszom spółki mniej atrakcyjny wybór, niż pierwotnie zakładano” – tłumaczą przedstawiciele spółki.

W efekcie Rada Dyrektorów postanowiła odwołać pierwotne zaproszenie, nie skupując żadnych akcji, i uruchomić nowe. Tym razem cena wyniesie 47,52 zł. Dla porównania, w poniedziałek na zamknięciu sesji akcje Pepco były wyceniane na 44,67 zł za papier.

Z komunikatu wynika, że łączna kwota zwrotu kapitału w ramach nowego skupu pozostaje niezmieniona i wynosi do 400 mln euro. Skup zakłada nabycie przez spółkę nie więcej niż 49,08 mln akcji, czyli 8,5 proc. kapitału zakładowego i 8,99 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje będą nabywane z zamiarem ich umorzenia, a kapitał zakładowy zostanie odpowiednio obniżony.

W komunikacie podano, że IBEX Retail Investments Limited, większościowy akcjonariusz Pepco, popiera nowy skup akcji i zamierza zgłosić cały posiadany pakiet akcji, obejmujący około 360 mln akcji zwykłych. Już pod koniec stycznia spółka sprzedała Pepco 7,6 mln udziałów.

„Ostateczna liczba akcji należących do IBEX przyjętych w ramach nowego skupu akcji będzie odzwierciedlać ostateczny proporcjonalny udział procentowy IBEX, obliczony przez spółkę na podstawie łącznej liczby akcji zgłoszonych przez wszystkich zgłaszających akcjonariuszy Pepco (w tym IBEX) w okresie przyjmowania ofert sprzedaży” – czytamy.

Akcjonariusze mogą składać oferty sprzedaży od 29 lipca do 12 sierpnia, a rozliczenie skupu przewidziane jest na 17 sierpnia.

Źródło: PAP, XYZ

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