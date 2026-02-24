PIE: od początku rosyjskiej inwazji Ukraińcy założyli w Polsce ponad 123 tys. firm

Od początku rosyjskiej inwazji, czyli od lutego 2022 r., Ukraińcy założyli w Polsce ponad 123 tys. firm – poinformował w opublikowanym we wtorek raporcie Polski Instytut Ekonomiczny. Dodał, że Ukraińcy w Polsce wykazują ponadprzeciętną aktywność zawodową.

PIE przekazał, że w Polsce w latach 2022-2025 powstało 109,1 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) prowadzonych przez Ukraińców, czyli 10 proc. wszystkich zarejestrowanych w tym czasie JDG w Polsce. W tym samym czasie powstało też 14,5 tys. spółek z kapitałem ukraińskim, co stanowiło ponad 6 proc. wszystkich podmiotów zarejestrowanych w KRS w tym okresie.

Ukraińcy w Polsce znacznie bardziej aktywni zawodowo niż Polacy

Ukraińcy w Polsce wykazują ponadprzeciętną aktywność zawodową – wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wynosi według danych Narodowego Banku Polskiego 90 proc. wśród imigrantów przedwojennych oraz 75 proc. wśród uchodźców, co przewyższa średni poziom aktywności zawodowej w Polsce, wynoszący 57 proc. w III kwartale 2025 r. według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności – przekazał PIE.

– Wysoka liczba zakładanych przez Ukraińców JDG wynika m.in. ze specyfiki rynku pracy, który imigrantom w szczególności oferuje przede wszystkim prace tymczasowe, poniżej ich kompetencji i często niskopłatne. Własna działalność gospodarcza pozwala na większą niezależność oraz lepsze wykorzystanie posiadanych kwalifikacji. Ponadto w ramach optymalizacji kosztów funkcjonowania wiele większych przedsiębiorstw współpracuje z JDG w ramach umów B2B, co także wpływa na wysoki poziom przedsiębiorczości Ukraińców – wskazała Anna Szymańska z PIE.

Tylko około 1 proc. ukraińskich JDG zarejestrowanych w 2025 r. zostało zamkniętych w tym samym roku – to mniej niż odsetek zamykanych JDG w Polsce, wynoszący 4 proc. Kobiety założyły 37 proc. zarejestrowanych w Polsce w latach 2022-2025 ukraińskich JDG.

Najwięcej jednoosobowych działalności gospodarczych założonych przez Ukraińców zajmuje się budownictwem – w latach 2022-2024 było to 23 proc., a w 2025 r. 24 proc. Drugą co do wielkości grupą jest pozostała działalność usługowa, w której odnotowano stopniowe, choć niewielkie zmniejszanie udziału: z 16 proc. w 2022 r. do 14 proc. w latach 2024-2025. W sektorze usług w zakresie telekomunikacji i programowania komputerowego udział JDG po wzroście z 15 proc. w 2022 r. do 18 proc. w 2023 r. w ubiegłym roku spadł do 13 proc.

„Przedsiębiorczość Ukraińców wyraźnie wspiera rozwój polskiej gospodarki i przyczynia się do wzrostu PKB. Z realizowanego przez PIE Miesięcznego Indeksu Koniunktury wynika, że konkurencji ze strony ukraińskich firm nie obawia się też większość polskich przedsiębiorców. 53 proc. z nich uważa, że wpływ ukraińskich podmiotów na ich działalność jest słaby lub bardzo słaby" – podkreślił Instytut.

