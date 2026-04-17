Jarosław Kaczyński: jeśli stowarzyszenie Morawieckiego będzie łamać statut, miejsc na listach PiS nie będzie

Pilne

– Decyzja prezydium przypomina statut, który wyraźnie zakazuje działalności w innych organizacjach politycznych, a w naszej ocenie ta organizacja ma taki charakter, bo już zaczyna budować struktury lokalne – oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński w Sejmie w odpowiedzi na pytanie dotyczące założonego przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia Rozwój Plus.

– Porównywanie jej z innymi stowarzyszeniami posłów PiS nie ma sensu, bo to jest jakby inny wymiar – dodał.

– Jeżeli działalność będzie kontynuowana w tych formach, które mamy obecnie, że to jest pewna nowa propozycja dla pewnego typu elektoratu, no to trzeba wybrać. Dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie – zapowiedział prezes PiS.

Wcześniej wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki w piątek zapewniał, że nie ma zagrożenia, że ktoś, kto wstąpił do założonego przez niego stowarzyszenia Rozwój Plus, nie znajdzie się na listach PiS.

Według nieoficjalnych informacji do stowarzyszenia Rozwój Plus dotychczas zapisało się nawet kilkudziesięciu parlamentarzystów PiS – chodzi zarówno o posłów, senatorów, jak i europarlamentarzystów. Cały czas podkreślają oni, że nie zamierzają opuszczać PiS.

Z kolei w czwartek wieczorem rzecznik PiS Rafał Bochenek oświadczył po posiedzeniu prezydium Komitetu Politycznego PiS, że stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego jest sprzeczne ze statutem PiS, a to rodzi konsekwencje dyscyplinarne.

Prezes PiS odniósł się też do tego, że nie głosował ws. odrzucenia prezydenckiego weta dotyczączego ustawy o kryptowalutach.

– Ta firma, o której premier wiele mówił (Zondacrypto– przyp. red.), była bardzo zadowolona z tej ustawy. Jeśli chodzi o moje powstrzymanie się od głosowania, jestem zwolennikiem jednego rozwiązania, choć wiem, że globalnie nie jestem w stanie tego wprowadzić, czyli całkowity zakaz kryptowalut: to jest jeden wielki przekręt – powiedział Jarosław Kaczyński.

Planujemy rozbudowę tematu