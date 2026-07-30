Prezydent Karol Nawrocki podpisał pięć ustaw. Jedna trafi do Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent Karol Nawrocki podpisał pięć ustaw. Wśród nich znalazła się nowelizacja kodeksu pracy, która wzmacnia przepisy antymobbingowe. Prezydent podpisał także ustawę implementującą unijną dyrektywę znaną jako Women on Boards, ale skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.

rezydent Karol Nawrocki podpisał pięć ustaw. Wśród nich znalazła się nowelizacja kodeksu pracy, która wzmacnia przepisy antymobbingowe. Fot. Mikołaj Bujak/KPRP

Informację o decyzji prezydenta przekazał jego rzecznik prasowy Rafał Leśkiewicz. Jak podał Leśkiewicz, prezydent podpisał:

nowelizację prawa wodnego,

nowelizację kodeksu pracy oraz kodeksu postępowania cywilnego,

nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o grach hazardowych,

nowelizację prawa oświatowego,

ustawę o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Ten ostatni akt prezydent Nawrocki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Jak podał Leśkiewicz, prezydent podpisał tę ustawę „ze względu na wartości wynikające z art. 33 Konstytucji RP, gwarantujące równość kobiet i mężczyzn. Argumentem za podpisaniem ustawy jest także dążenie do ograniczania niesprawiedliwości na rynku pracy, z którymi spotykają się kobiety".

30 lipca 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 5 ustaw: ✔️Ustawę z dnia 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (numer druku sejmowego 1941);

✔️Ustawę z dnia 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (numer… — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) July 30, 2026

Jednocześnie prezydent uznał, że ustawa zawiera poważne błędy legislacyjne – podał rzecznik. Jak dodał, w ocenie prezydenta przepisy ustawy „mogą naruszać wolność działalności gospodarczej oraz zasadę proporcjonalności" oraz „osłabić konkurencyjność przedsiębiorstw".

Dyrektywa Women on Boards . Jakim przepisom ma przyjrzeć się TK?

Ustawa, którą skierował do TK prezydent, to implementacja unijnej dyrektywy, znanej jako Women on Boards. Regulacja zakłada zakłada, że w zarządach i radach nadzorczych dużych spółek notowanych na giełdzie co najmniej 33 proc. członków mają stanowić przedstawiciele płci niedostatecznie reprezentowanej.

Przepisy UE dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Mają na celu usprawnienie stosowania zasady równości szans na stanowiskach kierowniczych. Spółki będą także zobowiązane stosować jasne i neutralne kryteria wyboru kandydatów. Kandydaci, którzy uznają, że podczas procesu rekrutacji naruszono wymogi dotyczące polityki równowagi płci, będą mogli dochodzić swoich praw przed sądem. Ustawa przewiduje możliwość ubiegania się o odszkodowanie w przypadku naruszeń.

Zarządy spółek będą zobowiązane do corocznego raportowania udziału kobiet i mężczyzn w zarządzie oraz radzie nadzorczej. Raporty mają zawierać także informacje o działaniach podejmowanych w celu utrzymania i zwiększania równowagi płci.

W ustawie przewidziano mechanizmy nadzoru. Poza zaleceniami przewidziane są także kary finansowe do 500 tys. zł za niewywiązywanie się z obowiązków.

Nowe przepisy obejmą jedynie duże spółki giełdowe. Chodzi o firmy, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników i osiągają roczny obrót powyżej 50 mln euro lub mają całkowity bilans roczny przekraczający 43 mln euro. Pozostałe przedsiębiorstwa pozostaną poza zakresem nowej regulacji.

Co znalazło się w ustawach, które podpisał prezydent?

Podpisana w czwartek przez prezydenta Nawrockiego znowelizowana ustawa prawo oświatowe wprowadza zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w przedszkolach i szkołach, także podczas przerw. Zakaz ma obowiązywać od 1 września 2026 r. Ustawa przewiduje wyjątki m.in. ze względu na wykorzystanie urządzeń do celów edukacyjnych czy ze względu na konieczność monitorowania stanu zdrowia.

Nowelizacja kodeksu pracy i kodeksu postępowania cywilnego ma z kolei wzmocnić przepisy antymobbingowe. Ustawa upraszcza definicję mobbingu, podwyższa najniższe zadośćuczynienie za jego stosowanie oraz zobowiązuje pracodawców do określenia reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mobbingowi.

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Nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o grach hazardowych ma ułatwić organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych i ograniczyć formalności w tych kwestiach. Nowe przepisy przewidują także nową formę wyróżniania osób zasłużonych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz ustanowienie 24 kwietnia Dniem Społeczeństwa Obywatelskiego.

Z kolei nowelizacja prawa wodnego dotyczy wprowadzenia czasowego mechanizmu zachęcającego do legalizacji istniejących urządzeń wodnych poprzez zwolnienie z opłaty legalizacyjnej, a także warunkowego zwolnienia z przewidzianych kar pieniężnych, pod warunkiem złożenia wniosku o legalizację do 30 września 2027 r.

Źródło: PAP/XYZ