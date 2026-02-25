Prezydent Karol Nawrocki: wkrótce przedstawimy nową strategię bezpieczeństwa

BBN i MON opracowują nową strategię bezpieczeństwa, która zsynchronizuje współpracę – ogłosił prezydent Karol Nawrocki przed coroczną odprawą dowódców Wojska Polskiego. Projekt ma zostać wkrótce przedłożony rządowi. Prezydent odniósł się też do SAFE, zagrożenia ze strony Rosji i reformy dowodzenia.

Prezydent Karol Nawrocki w trakcie wystąpienia na warszawskiej Cytadeli z okazji corocznej odprawy dowódców Wojska Polskiego z władzami odniósł się do programu SAFE. Nawoływał do opublikowania listy przewidzianych do realizacji 139 projektów.

– Potrzebna jest chłodna ocena, spokój, uczciwa debata, a nie polityczny zgiełk [...] To olbrzymi dług, który będzie spłacany przez państwo polskie przez dziesięciolecia – wyjaśniał. – Zasadne wydają się także wątpliwości ekspertów dotyczące okresu wydatkowania środków do 2030 roku. Rodzi to naturalne pytania o rzeczywistą możliwość rozbudowy linii produkcyjnych polskiego przemysłu zbrojeniowego w tak krótkim czasie przy użyciu tych pożyczek – dodał.

„Wojsko Polskie musi bronić każdej części Polski"

Prezydent ostrzegł też przed rosyjskimi próbami dzielenia państw NATO i zamrożeniem wojny na Ukrainie. W jego ocenie może to doprowadzić do podziału Europy, a w takim scenariuszu Rosja „będzie pozornie osłabiona, ale w rzeczywistości niestety ciągle gotowa do wojny”.

Dodał, że „perspektywa przeniesienia obrony w głąb kraju jest niedopuszczalna", a polska armia musi bronić „każdej części obszaru Rzeczypospolitej”.

– Służyć temu muszą zmiany organizacyjne i dyslokacyjne, tworzenie nowych jednostek wojskowych na wschód od Wisły w garnizonach, z których mobilizacyjne rozwinięcie sił zbrojnych zapewni terminową, właściwą reakcję na zagrożenia. Tylko takie rozwiązania będę wspierał – zapowiedział prezydent.

Nowa strategia bezpieczeństwa i reforma dowodzenia

Ogłosił też, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej opracowuje nową strategię bezpieczeństwa, „która zsynchronizuje współpracę w tym obszarze”.

– W najbliższym czasie projekt zostanie przedłożony stronie rządowej. Liczę na jego sprawne przyjęcie i możliwie szybkie przekazanie do zatwierdzenia – dodał.

Prezydent zapowiedział też stworzenie „Konstytucji Bezpieczeństwa”, czyli katalogu niezbędnych zmian legislacyjnych. Trafią wraz z dokumentami wykonawczymi do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.

Jego zdaniem założenia podziału funkcji na szczytach armii na szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych „okazały się mylne i doprowadziły do rozmycia odpowiedzialności i nakładania się kompetencji”.

– Jako zwierzchnik Sił Zbrojnych oczekuję kontynuacji prac i finalizacji reformy systemu kierowania i dowodzenia – stwierdził.

Wcześniej powiedział, że BBN opracowuje plan „wojennego systemu dowodzenia”.

– Biuro Bezpieczeństwa Narodowego również w ramach wspólnych prac nad strategią bezpieczeństwa narodowego RP przedstawi, zaproponuje model Sił Zbrojnych, który zsynchronizuje współpracę w tym obszarze – powiedział Nawrocki.

Dodał też, że oczekuje „szybkiego opracowania dokumentów wynikowych i uzupełniających”, w tym: planu modernizacji technicznej, planu zakupu środków materiałowych, planu inwestycji budowlanych oraz planu inwestycji NATO.

