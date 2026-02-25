Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.02.2026
NEWSROOM XYZ
25.02.2026 11:07

Prezydent Karol Nawrocki: wkrótce przedstawimy nową strategię bezpieczeństwa

BBN i MON opracowują nową strategię bezpieczeństwa, która zsynchronizuje współpracę – ogłosił prezydent Karol Nawrocki przed coroczną odprawą dowódców Wojska Polskiego. Projekt ma zostać wkrótce przedłożony rządowi. Prezydent odniósł się też do SAFE, zagrożenia ze strony Rosji i reformy dowodzenia.

Prezydent Karol Nawrocki w trakcie wystąpienia na warszawskiej Cytadeli z okazji corocznej odprawy dowódców Wojska Polskiego z władzami odniósł się do programu SAFE. Nawoływał do opublikowania listy przewidzianych do realizacji 139 projektów.

– Potrzebna jest chłodna ocena, spokój, uczciwa debata, a nie polityczny zgiełk [...] To olbrzymi dług, który będzie spłacany przez państwo polskie przez dziesięciolecia – wyjaśniał. – Zasadne wydają się także wątpliwości ekspertów dotyczące okresu wydatkowania środków do 2030 roku. Rodzi to naturalne pytania o rzeczywistą możliwość rozbudowy linii produkcyjnych polskiego przemysłu zbrojeniowego w tak krótkim czasie przy użyciu tych pożyczek – dodał.

Polecamy: Co możemy kupić z funduszu SAFE. Czy polski przemysł może skorzystać na unijnych środkach?

Wojsko Polskie musi bronić każdej części Polski"

Prezydent ostrzegł też przed rosyjskimi próbami dzielenia państw NATO i zamrożeniem wojny na Ukrainie. W jego ocenie może to doprowadzić do podziału Europy, a w takim scenariuszu Rosja „będzie pozornie osłabiona, ale w rzeczywistości niestety ciągle gotowa do wojny”.

Dodał, że „perspektywa przeniesienia obrony w głąb kraju jest niedopuszczalna", a polska armia musi bronić „każdej części obszaru Rzeczypospolitej”.

– Służyć temu muszą zmiany organizacyjne i dyslokacyjne, tworzenie nowych jednostek wojskowych na wschód od Wisły w garnizonach, z których mobilizacyjne rozwinięcie sił zbrojnych zapewni terminową, właściwą reakcję na zagrożenia. Tylko takie rozwiązania będę wspierał – zapowiedział prezydent.

Przeczytaj też: Ukraińcy zawstydzili NATO walką z pomocą dronów? „Rzeczywistość jest inna niż clickbaitowe tytuły”

Nowa strategia bezpieczeństwa i reforma dowodzenia

Ogłosił też, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej opracowuje nową strategię bezpieczeństwa, „która zsynchronizuje współpracę w tym obszarze”.

W najbliższym czasie projekt zostanie przedłożony stronie rządowej. Liczę na jego sprawne przyjęcie i możliwie szybkie przekazanie do zatwierdzenia – dodał.

Prezydent zapowiedział też stworzenie „Konstytucji Bezpieczeństwa”, czyli katalogu niezbędnych zmian legislacyjnych. Trafią wraz z dokumentami wykonawczymi do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.

Jego zdaniem założenia podziału funkcji na szczytach armii na szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych „okazały się mylne i doprowadziły do rozmycia odpowiedzialności i nakładania się kompetencji”.

Polecamy: „Polski Pentagon” – potrzebna inwestycja czy kosztowna gigantomania?

– Jako zwierzchnik Sił Zbrojnych oczekuję kontynuacji prac i finalizacji reformy systemu kierowania i dowodzenia – stwierdził.

Wcześniej powiedział, że BBN opracowuje plan „wojennego systemu dowodzenia”.

– Biuro Bezpieczeństwa Narodowego również w ramach wspólnych prac nad strategią bezpieczeństwa narodowego RP przedstawi, zaproponuje model Sił Zbrojnych, który zsynchronizuje współpracę w tym obszarze – powiedział Nawrocki.

Dodał też, że oczekuje „szybkiego opracowania dokumentów wynikowych i uzupełniających”, w tym: planu modernizacji technicznej, planu zakupu środków materiałowych, planu inwestycji budowlanych oraz planu inwestycji NATO.

Źródło: PAP, XYZ

Czy wróci pobór do wojska? „Nie możemy zwlekać z decyzjami"
Prezydent Polski Karol Nawrocki
BBN i MON opracowują nową strategię bezpieczeństwa, która zsynchronizuje współpracę – ogłosił prezydent
Fot. PAP/Radek Pietruszka
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Polskie nieruchomości coraz silniejszym magnesem dla czeskich funduszy inwestycyjnych
Ponad 7-procentowe stopy zwrotu, większa płynność rynku i niższe ceny aktywów niż w Czechach sprawiają, że Polska stała się jednym z głównych kierunków ekspansji czeskich funduszy nieruchomościowych. Inwestują one przede wszystkim w biura i logistykę, systematycznie zwiększając skalę obecności nad Wisłą.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Erli wyprzedza rynek przy rekordowej rentowności. „Nie zamierzamy zwalniać tempa inwestycji”
Zmiany w aplikacji, wdrożenie asystenta AI i pełnoskalowa kampania reklamowa za kilkadziesiąt milionów złotych mają napędzić dalszy wzrost największej po Allegro polskiej platformy handlowej. – Gonimy za jak najwyższą efektywnością, a nie sprzedażą za wszelką cenę – mówi Adam Ciesielczyk, twórca Erli.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Technologiczny sojusz władzy w USA. Amerykańska demokracja i europejska suwerenność pod presją
Europa przestaje być podmiotem w globalnej grze technologicznej. Amerykańskie korporacje cyfrowe, splecione interesami z administracją USA, systematycznie przejmują kontrolę nad kluczową infrastrukturą państw sojuszniczych – od danych medycznych po systemy bezpieczeństwa.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Problem PiS z programem SAFE. Twarda narracja przyjmuje się w elektoracie
Politycy Prawa i Sprawiedliwości ostro atakują program SAFE. Choć niektórzy politycy PiS po cichu przyznają, że trudno być w kontrze do programu wsparcia polskich Sił Zbrojnych, to jednak negatywna narracja wokół funduszu rozbudza emocje wyborców.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Jak uczyć się na błędach? Polski pool jądrowy może bazować na 70 latach doświadczeń z zagranicy
Na świecie działa dziś ponad 30 pooli jądrowych, w ramach których ubezpieczyciele wspólnie dzielą ryzyko nuklearne. Powstawały one w różnych okresach, w odmiennych realiach regulacyjnych i rynkowych, mierzyły się z rozmaitymi wyzwaniami i wyciągały różne wnioski z własnych doświadczeń. Polska wchodzi do tego systemu wyjątkowo późno – co może być słabością, ale także realną przewagą, o ile zdecyduje się na model oparty na najlepszych sprawdzonych praktykach z zagranicy.
25.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
BGK odsłania karty. Oto jak zainwestuje miliardy w startupy przez Future Tech Poland
Kilkanaście funduszy inwestycyjnych może liczyć na 1,5 mld złotych od BGK oraz EFI przez Future Tech Poland. Pieniądze trafią do nawet 200 startupów.
24.02.2026