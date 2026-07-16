Rektorzy apelują do rządu o program tanich posiłków dla studentów

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich zaapelowała do rządu o uruchomienie ogólnopolskiego programu wspierającego dostęp studentów do przystępnych cenowo posiłków.

KRUP wskazuje jednocześnie, że obecna sytuacja finansowa uniwersytetów nie pozwala na samodzielne tworzenie i utrzymywanie stołówek akademickich. Na zdjęciu juwenalia w Łodzi. Fot. PAP/Marian Zubrzycki

Zdaniem rektorów problem ma charakter ogólnopolski i wymaga systemowych rozwiązań.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), zrzeszająca 21 uniwersytetów, zwróciła się do premiera, ministra nauki oraz ministry rodziny, pracy i polityki społecznej z apelem o uruchomienie rządowego programu zapewniającego studentom dostęp do przystępnych cenowo i pełnowartościowych posiłków. Stanowisko organizacji zostało opublikowane w czwartek na Facebooku.

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Rektorzy podkreślili, że problem dostępności tanich posiłków ma charakter ogólnopolski, co wynika zarówno z głosów studentów, jak i doświadczeń samych uczelni. W ich ocenie możliwość korzystania z pełnowartościowych posiłków jest jednym z podstawowych elementów warunków studiowania, wpływającym na koncentrację, poziom energii oraz efektywne uczestnictwo w zajęciach i procesie kształcenia.

Jak zaznaczono w stanowisku, brak dostępu do posiłków w przystępnej cenie szczególnie dotyka studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, pogłębiając nierówności społeczne. Zdaniem rektorów wsparcie żywieniowe powinno być elementem polityki wspierającej dobrostan studentów i wyrównywanie szans edukacyjnych.

KRUP wskazuje jednocześnie, że obecna sytuacja finansowa uniwersytetów nie pozwala na samodzielne tworzenie i utrzymywanie stołówek akademickich. Według rektorów przeszkodą są rosnące koszty funkcjonowania uczelni, ograniczenia infrastrukturalne oraz zróżnicowana lokalizacja kampusów. Z tego powodu potrzebne są rozwiązania systemowe, elastyczne i dostosowane do warunków działania poszczególnych szkół wyższych.

W apelu zaproponowano uruchomienie ogólnopolskiego programu obejmującego elastyczne mechanizmy finansowania posiłków dla studentów, takie jak dopłaty lub bony żywnościowe. Rektorzy podkreślili, że program powinien mieć stabilny charakter, aby zapewnić przewidywalność wsparcia i realnie obniżyć koszty posiłków dla studentów.

Przedstawiciele uniwersytetów zadeklarowali pełną gotowość do współpracy z rządem przy opracowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań, które zwiększyłyby dostępność posiłków, jednocześnie nie pogłębiając trudnej sytuacji finansowej uczelni. W ich ocenie system powinien wspierać zarówno dobrostan studentów, jak i ich sukces edukacyjny.

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Temat dostępności akademickiej gastronomii jest już przedmiotem działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pod koniec czerwca wiceministra nauki Karolina Zioło-Pużuk poinformowała, że resort pracuje nad wielotorowym wsparciem gastronomii studenckiej. Obejmuje ono m.in. podwyższenie stypendiów i zwiększenie ich dostępności, rozmowy z rektorami o stosowaniu klauzul społecznych przy wyborze operatorów gastronomicznych oraz tworzenie modelu funkcjonowania uczelnianych stołówek.

Taki model opracowuje Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, natomiast Uniwersytet Jagielloński prowadzi badanie dotyczące akademickiej gastronomii społecznej.

Źródło: PAP