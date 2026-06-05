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NEWSROOM XYZ
05.06.2026 20:54

Reuters: kilka stanów USA chce powstrzymać przejęcie Warner Bros. Szykują pozew

Grupa prokuratorów generalnych kilku stanów USA szykuje pozew sądowy, który ma zablokować przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance – podaje Reuters. Akcje obu spółek poszły w dół.

Pozew ma zostać złożony w nadchodzących tygodniach. Nie wiadomo jeszcze, jaka ma być jego podstawa. Nie jest też jasne, które konkretnie stany złożą pozew. Wcześniej takie działania zapowiadała Kalifornia.

Po tych doniesieniach akcje Warner Bros., które oscylowały wokół poziomów z otwarcia, o godz. 20.50 czasu polskiego spadają o 3,7 proc. Tymczasem kurs Paramount, który wcześniej tracił ok. 4 proc., zniżkuje o 5,7 proc.

Przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance wzbudziło sprzeciw części Hollywood, obawiającej się masowej utraty miejsc pracy i zmniejszenia produkcji.

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Powstają też obawy dotyczące nadmiernej konsolidacji na rynku platform streamingowych i produkcji filmowej. Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę na skutki polityczne transakcjiParamount Skydance jest związane z rodziną Ellisonów, która utrzymuje bliskie stosunki z Donaldem Trumpem. Tymczasem wśród przejmowanych przez Paramount kanałów telewizyjnych są niesprzyjający Donaldowi Trumpowi CNN, a także polski TVN.

Tymczasem Paramount Skydance dąży do jak najszybszego dopięcia transakcji. Według branżowego portalu Status zarząd ma nadzieję, że uda się to do 15 lipca, choć w publicznych wypowiedziach i dokumentach wyznaczono datę 30 września. Jeśli do tego czasu fuzja nie dojdzie do skutku, akcjonariusze WBD mają otrzymywać dodatkowe 25 centów za akcję za każdy kwartał opóźnienia.

Paramount Skydance ma kupić akcje Warner Bros. Discovery po cenie 31 dolarów, a całkowita wartość transakcji wyceniana jest na 110 mld dolarów. Akcjonariusze WBD zatwierdzili sprzedaż firmy w kwietniu, ale wciąż potrzebne są zgody regulatorów w krajach, gdzie obie spółki są obecne. Wcześniej z walki o przejęcie wycofał się Netflix.

Według portalu Semafor problemów stawiać nie będzie Waszyngton – wydział antymonopolowy Departamentu Sprawiedliwości USA jest gotów wkrótce zatwierdzić fuzję.

Źródło: Reuters, PAP, XYZ

Warner Bros. wygrywa Oscary, ale traci niezależność
Na zdjęciu warszawska siedziba koncernu Warner Bros. Discovery
Kilka stanów USA chce powstrzymać przejęcie Warner Bros. Discovery - podaje Reuters.
Fot. Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images
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