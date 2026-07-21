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21.07.2026 15:02

Rząd przyjął dziewięć projektów ustaw. Na zmiany w służbie zdrowia trzeba jeszcze poczekać

Rząd przyjął w trakcie posiedzenia dziewięć projektów ustaw, w tym zmiany w akcyzie, CIT, PIT i VAT – przekazał we wtorek rzecznik gabinetu Adam Szłapka. Wśród nich nie było projektów zmian w służbie zdrowia, które do sejmu trafią dopiero we wrześniu.

Na zdjęciu rzecznik rządu Adam Szłapka
Rzecznik rządu Adam Szłapka relacjonował po posiedzeniu rządu wyniki spotkania.
Fot. PAP/Paweł Supernak

W trakcie posiedzenia rządu minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła postępy w pracach nad zmianami w służbie zdrowia. Jak relacjonował rzecznik rządu, trwają konsultacje, po których projekty trafią pod obrady gabinetu Donalda Tuska.

Będą przyjmowane w sierpniu i najprawdopodobniej będą procedowane na pierwszym posiedzeniu sejmu po sierpniu – powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka.

Przypomniał też, że prezydent podpisał już ustawę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy.

Dziewięć przyjętych ustaw. Podatki, sądy i e-dziennik

Poza tym rząd przyjął dziewięć projektów ustaw.

Pierwsze dwie zakładają zmiany w prawie podatkowym. Chodzi o ustawę o PIT i CIT oraz ustawę o VAT.

– To ustawy deregulacyjne. Przedsiębiorcy nie będą zobowiązani do składania oświadczenia o cenach transferowych. Z kolei projekt dotyczący VAT upraszcza rozliczanie – tłumaczył Adam Szłapka.

Zmiany w podatkach wprowadzi też projekt zmieniający akcyzę na papierosy. Ma uszczelnić daninę, by nie była ona obchodzona przez producentów e-papierosów i podobnych urządzeń.

– Wszystkie tego typu produkty będą objęte tymi samymi zasadami [...] Producenci obchodzą dziś przepisy, np. sprzedając urządzenia w częściach – mówi rzecznik rządu.

Jak dodaje, „chodzi też o zwiększenie podatku z 40 zł do 50 zł”.

Dwa inne projekty dotyczą sądownictwa. Pierwszy zakłada, że sędziowie będą mogli dalej orzekać bez zgody KRS po osiągnięciu wieku emerytalnego. Drugi ma zapewnić dalszą cyfryzację sądownictwa i ułatwić dostęp osobom niesłyszącym.

Dwie kolejne ustawy dotyczą działań antyterrorystycznych i są powiązane z organizacją Światowego Jamboree Skautowego w Polsce w 2027 r. Przepisy m.in. wprowadzą do prawa pojęcie wydarzenia specjalnego.

Rząd przyjął także projekt ustawy Prawo wodne, która wdraża przepisy unijne.

Ostatnią przyjętą przez gabinet ustawą jest projekt ustawy wprowadzający pilotaż nowego e-dziennika. Będzie on zintegrowany z Systemem Informacji Oświatowej i ma zapewnić „wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych”. Udział w pilotażu, który rozpocznie się w roku szkolnym 2026/2027, będzie dobrowolny. Dobrowolny będzie też sam e-dziennik.

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