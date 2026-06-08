Rząd przyjął Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu (KPEiK)

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu (KPEiK) opracowany przez Ministerstwo Energii. Dokument trafi do Komisji Europejskiej i wyznacza ramy transformacji energetycznej Polski do 2040 r.

Kompas transformacji energetycznej i gospodarczej Polski

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu (KPEiK) przygotowany przez Ministerstwo Energii, który określa kierunki transformacji energetycznej Polski w perspektywie najbliższych dekad. Dokument zostanie przekazany do Komisji Europejskiej w Brukseli.

Strategia obejmuje okres do 2040 r. i ma zapewnić stabilne oraz przewidywalne ramy planistyczne dla sektora energetycznego oraz całej gospodarki. KPEiK porządkuje cele związane z produkcją energii, emisjami oraz modernizacją systemu.

Plan obejmuje wszystkie kluczowe sektory gospodarki, w tym elektroenergetykę, ciepłownictwo, przemysł, transport, budownictwo i rolnictwo. Uwzględnia prognozy dotyczące zapotrzebowania na energię, rozwój technologii oraz skutki makroekonomiczne.

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Dokument wskazuje także kierunki modernizacji infrastruktury energetycznej, w tym sieci przesyłowych, rozwoju nowych mocy wytwórczych oraz systemów magazynowania energii. Celem jest zwiększenie odporności systemu na kryzysy i wahania rynkowe.

Jak podkreślono w komunikacie, KPEiK ma być podstawą długofalowej polityki energetycznej, a jednocześnie narzędziem do realizacji inwestycji zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjność polskiej gospodarki.

Proces prac i znaczenie dla Unii Europejskiej

Prace nad KPEiK obejmowały szerokie konsultacje publiczne i międzyresortowe z udziałem przedstawicieli przemysłu, samorządów, organizacji społecznych oraz ekspertów.

Po zakończeniu uzgodnień rządowych dokument został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Komisji Europejskiej. Polska przekazuje go z opóźnieniem względem terminu wyznaczonego na 30 czerwca 2024 r.

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Aktualizacja KPEiK zawiera dwa scenariusze rozwoju: WEM (With Existing Measures) oraz WAM (With Additional Measures). Pierwszy opiera się na obecnych politykach, drugi zakłada przyspieszoną transformację zgodną z unijnymi celami klimatycznymi, w tym pakietem „Fit for 55”.

Dokument ma być także podstawą do kształtowania programów sektorowych, w tym strategii ciepłownictwa, polityki wodorowej oraz programu energetyki jądrowej, a także do wydatkowania środków unijnych.

KPEiK pełni funkcję strategicznego punktu odniesienia dla inwestycji energetycznych i polityki klimatycznej państwa, porządkując kierunki zmian w całym systemie energetycznym.

Inwestycje, OZE i skutki gospodarcze

Zgodnie z dokumentem udział odnawialnych źródeł energii wzrośnie do 51,6–53,2 proc. w 2030 r. oraz do 65,6–68,9 proc. w 2040 r., przy rosnącym znaczeniu energetyki wiatrowej, fotowoltaiki i gazów odnawialnych.

Moc zainstalowana w krajowym systemie elektroenergetycznym wzrośnie do ponad 90 GW w 2030 r., a w 2040 r. osiągnie poziom 128–156 GW, co oznacza niemal podwojenie względem 2025 r.

Transformacja energetyczna zakłada także znaczące inwestycje: ok. 274 mld zł w morską energetykę wiatrową, 210 mld zł w lądową energetykę wiatrową oraz ok. 223 mld zł w energetykę jądrową.

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Według założeń KPEiK koszty wytwarzania energii mogą spaść o ok. 8 proc. do 2030 r. i o 18 proc. do 2040 r. względem 2025 r., a emisje gazów cieplarnianych mają zostać zredukowane nawet o 75 proc. do 2040 r.

Rząd podkreśla, że realizacja KPEiK ma przynieść nie tylko wzrost bezpieczeństwa energetycznego, ale także rozwój gospodarczy, nowe miejsca pracy oraz spadek ubóstwa energetycznego, co ma przełożyć się na poprawę jakości życia obywateli.