Szef MON: nie wszystkie szczegóły o projektach SAFE będą ujawniane

Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że niektóre szczegóły listy projektów do programu SAFE będą niejawne. Dodał jednak, że chce połączyć oklauzulowanie dokumentacji z pokazaniem, „jak wielkie projekty modernizacyjne możemy realizować”.

Minister obrony narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał w trakcie konferencji prasowej, że „nie wszystkie szczegóły” listy projektów realizowanych w ramach programu SAFE zostaną upublicznione. Jak tłumaczył, szef Agencji Uzbrojenia gen. Artur Kuptel „często przedstawiał, że dla jego potrzeb negocjacji, dyskusji na pewno oklauzulowanie tego dokumentu jest potrzebne”.

Z drugiej strony jest też chęć przedstawienia tych projektów. Szczególnie nasza ambicja: pokazanie, jak wielkie projekty modernizacyjne możemy realizować, jak ważne to jest dla polskiego wojska. Myślę, że w najbliższych dniach możemy się spodziewać, że pogodzimy te racje – mówił minister obrony narodowej.

O upublicznienie listy prosiło m.in. środowisko prezydenta Karola Nawrockiego. Program SAFE był najdłużej omawianym tematem na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego do którego doszło w środę 11 lutego.

MON we wniosku o pieniądze z Komisji Europejskiej zawarł 139 projektów. Mimo że lista jest jawna, wiadomo, że obejmuje przeciwlotnicze wyrzutnie Piorun, bojowe wozy piechoty Borsuk czy armatohaubice Krab, a także tankowce powietrzne Airbusa oraz systemy antydronowe.

Wicepremier przypomniał też, że Senat zgłosi w tym tygodniu zapowiedzianą przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego poprawkę do ustawy wdrażającej SAFE. Ma ona zapewnić, że spłata pożyczki na program nie obciąży budżetu resortu obrony. W piątek ustawę przegłosował Sejm. Wcześniej, w czwartek, premier Donald Tusk wyraził nadzieję, że prezydent nie zawetuje ustawy.

W ramach programu SAFE polski rząd będzie mógł otrzymać na wydatki na obronność ok. 43,7 mld euro w ramach korzystnie oprocentowanych pożyczek. Rząd zapewnia, że wyda ponad 80 proc. tej sumy w polskim przemyśle zbrojeniowym. W skali Unii program SAFE to łącznie ok. 150 mld euro przeznaczone na wzmocnienie obronności państw UE poprzez zakupy sprzętu przede wszystkim w europejskim przemyśle. Projekty mają trwać najpóźniej do 2030 r.

Co możemy kupić dzięki SAFE. Czy skorzysta polski przemysł?
Na zdjęciu minister obrony narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz
Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że niektóre szczegóły listy projektów do programu SAFE będą niejawne.
Fot. PAP/Radek Pietruszka
