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03.07.2026 19:27

Sybiha po rozmowie z Sikorskim. Są propozycje antykryzysowe

Ukraina zaproponowała Polsce pakiet działań mających ograniczyć napięcia w relacjach dwustronnych. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim w Warszawie zapewnił, że Kijów pozostaje otwarty na „równoprawny i szczery dialog” oraz chce kontynuować współpracę mimo sporów dotyczących historii.

Radosław Sikorski i Andrii Sybiha
Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (L) i minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha podczas 5. edycji PISM Strategic Ark, 12 bm. w Warszawie. Fot. PAP/Radek Pietruszka

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha poinformował w piątek, że podczas rozmowy z Radosławem Sikorskim w Warszawie przedstawił Polsce pakiet kroków antykryzysowych, który ma pomóc w utrzymaniu dialogu i rozwiązywaniu spornych kwestii między obu państwami.

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Jak przekazał szef ukraińskiej dyplomacji w serwisie X, propozycja obejmuje rozpoczęcie konsultacji między ministerstwami spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, organizację spotkania historyków zajmujących się okresem II wojny światowej oraz zaangażowanie przywódców religijnych obu narodów w proces dialogu. Historycy mieliby wywodzić się z grona uczestników Polsko-Ukraińskiego Kongresu Historyków, który odbył się w maju.

Według wcześniejszych zapowiedzi głównymi tematami rozmów ministrów były relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie wojny z Rosją. Sybiha podkreślił, że Polska pozostaje dla Ukrainy kluczowym partnerem, podobnie jak Ukraina ma strategiczne znaczenie dla Polski.

Ukraiński minister zaznaczył, że Rosja jest wspólnym zagrożeniem dla obu państw, a Ukraina, broniąc się przed rosyjską agresją, chroni również bezpieczeństwo Polski i całej Europy. Przypomniał również, że po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 roku Polska jako pierwsza udzieliła Ukrainie szerokiego wsparcia, za które – jak podkreślił – Kijów pozostaje wdzięczny.

Sybiha ocenił, że w ciągu ostatnich półtora roku udało się osiągnąć znaczący postęp w rozwiązywaniu trudnych kwestii historycznych. Wskazał, że odblokowano ekshumacje, wznowiono prace Kongresu Historyków, a Ukraina zamierza nadal wydawać zgody na prowadzenie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych.

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Szef ukraińskiego MSZ odniósł się także do kontrowersji związanych z nazwą jednej z jednostek ukraińskiej armii. Zapewnił, że wybór jej nazwy nie miał charakteru antypolskiego, a Ukraina szanuje historię innych narodów i oczekuje analogicznego podejścia wobec własnej historii oraz niepodległości.

W rozmowie z Sikorskim Sybiha przedstawił również informacje o sytuacji na froncie oraz działaniach ukraińskich sił zbrojnych. Wspomniał o „skutecznych sankcjach dalekiego zasięgu wobec państwa agresora”, odnosząc się do ukraińskich ataków prowadzonych na cele położone w głębi terytorium Rosji. Dodał, że otrzymał zapewnienie o dalszym polskim wsparciu dla wzmacniania zdolności obronnych Ukrainy, a ministrowie omówili także perspektywy współpracy wojskowo-technicznej i wymienili poglądy przed szczytem NATO w Ankarze.

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Rozmowy w Warszawie dotyczyły również współpracy gospodarczej. Sybiha poinformował, że ministrowie rozmawiali o wspólnych projektach polskich i ukraińskich przedsiębiorstw związanych z odbudową Ukrainy. Pozytywnie ocenili także rezultaty wydarzenia URC-2026 w Gdańsku, które – według ukraińskiego ministra – przyczyniło się do rozwoju współpracy biznesowej między oboma krajami.

Na zakończenie Sybiha podziękował Polsce za szybkie reagowanie na przypadki nienawiści i ksenofobii wobec Ukraińców oraz za konstruktywną rozmowę z Radosławem Sikorskim. Podkreślił, że zadaniem dyplomatów jest utrzymywanie dialogu i wykorzystywanie wszystkich dostępnych narzędzi do rozwiązywania problemów. Wezwał także do ograniczenia emocji w relacjach dwustronnych, argumentując, że narastające napięcia między Polską i Ukrainą są korzystne wyłącznie dla Rosji.

Źródło: PAP

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