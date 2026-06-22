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NEWSROOM XYZ
22.06.2026 12:42

Tajwańczycy postawili na Dolny Śląsk. Gigantyczny projekt na 150 ha

Park technologiczny Foxconna i firm z biznesowej organizacji TEEMA powstanie w Miękini pod Wrocławiem. Profil produkcji to serwery AI oraz elektromobilność.

– Rozważaliśmy trzy lokalizacje dla parku technologicznego, wybraliśmy Wrocław – ogłosiła wiceminister gospodarki Tajwanu Cynthia Kiang podczas Taiwan Expo.

Na 150 ha zainwestuje wiele tajwańskich firm. Stworzą park technologiczny. Powstanie w Miękini pod Wrocławiem. To działka, na której pierwotnie fabrykę miał zbudować Intel. Amerykańska firma wycofała się jednak z wartej 20 mld zł inwestycji.

– Cały czas trwały prace nad przygotowaniem tej działki, burmistrz Miękini wciąż działał. Dlatego możemy szybko udostępnić ten teren tajwańskim partnerom. Przed nimi jeszcze zakup działki, uzyskanie zezwoleń itd. Będę osobiście monitorował sprawę – zadeklarował wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros.

Już wiadomo, co będzie produkowane w parku technologicznym.

To będą serwery AI i samochody elektryczne. AI jest w momencie ogromnego wzrostu. Polska jest dobrym miejscem do inwestycji w ten sektor – powiedziała Cynthia Kiang.

Z informacji XYZ wynika, że oprócz serwerów AI będą powstawały nie samochody elektryczne, tylko baterie do nich.

Jednocześnie nie potwierdziła, że w parku będą produkowane półprzewodniki, o czym w minionym tygodniu mówił premier Donald Tusk. Z kolei wiceminister Michał Jaros wskazał, że w przyszłości może się to zmienić.

– Formosa Smart Energy, tajwański producent półprzewodników, przeniósł z Berlina do Łodzi biuro – zauważył Michał Jaros.

Podkreślił, że o park technologiczny Foxconna i TEEMA walczyły też inne kraje: Czechy, Niemcy oraz Francja.

– Cieszymy się z tej decyzji i będziemy się starać wesprzeć inwestora. Jednym z problemów są ograniczenia w zezwoleniach na pracę dla osób spoza UE – wymienił Michał Jaros.

Wiceminister gospodarki nie powiedziała ani o skali inwestycji, ani o liczbie miejsc pracy, które mogą dzięki niej powstać. Minister Michał Jaros wspominał wcześniej w rozmowie z XYZ o 20 mld dolarów. Cynthia Kiang nie potwierdziła też, jakoby w parku miały powstawać drony.

Przypomnijmy, że poza parkiem technologicznym Foxconn będzie też współpracować z ElectroMobility Poland – państwową spółką, która ma wyprodukować samochód elektryczny w Jaworznie.

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Taiwan Expo, Kevan Tsai, wiceprezes TEEMA, ogłasza, gdzie powstanie park technologiczny. F
Podczas Taiwan Expo Kevan Tsai, wiceprezes TEEMA, ogłosił, gdzie powstanie park technologiczny. Fot. XYZ
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