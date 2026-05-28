Tesco Technology planuje zwiększyć zatrudnienie w Krakowie

Tesco Technology, część grupy tworząca rozwiązania technologiczne wykorzystywane na rynkach międzynarodowych, zmieniła siedzibę w Krakowie i zapowiada zwiększenie zatrudnienia.

Spółka z grupy Tesco przeniosła się do nowej siedziby w kompleksie Unity Center. Firma zajmuje w budynku pięć pięter. Jak wskazują przedstawiciele firmy, otwarcie nowego biura jest sygnałem, że grupa wiąże z Krakowem długofalowe plany. Tesco Technology zapowiada także zwiększenie zatrudnienia do 500 specjalistów.

Grupa Tesco zarządza siecią 4,5 tys. sklepów w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Czechach, na Słowacji oraz Węgrzech. Ma 29-procentowy udział w brytyjskim rynku. Z Polski sieć supermarketów Tesco wycofała się w 2021 r.

Hub Tesco rozwija się w Krakowie od kilku lat

Krakowski hub Tesco Technology jest rozwijany od 2018 r. Jak podaje firma, spółka przez ostatnie lata stale zwiększała zatrudnienie. Obecnie zatrudnia 350 osób. Rozwiązania opracowywane w Krakowie wspierają operacje na pięciu rynkach europejskich. Korzystają z nich miliony użytkowników – podaje Tesco.

– Nasz wzrost w Krakowie i plany powiększenia zespołu potwierdzają, jak strategiczną rolę dla Tesco odgrywają kompetencje polskich inżynierów. Stolica Małopolski jest dziś ważnym ośrodkiem na technologicznej mapie nie tylko Polski, ale też Europy, a jego strategiczną przewagą są kompetentni i doświadczeni specjaliści. Otwarcie nowego biura to jasny sygnał, że z Krakowem wiążemy długofalowe plany – wskazał Guus Dekker, dyrektor Tesco Technology ds. technologii.

W centrum realizowane są również projekty wykorzystujące rozwiązania AI. „Przykładem jest wprowadzenie do e-commerce odzieżowej marki F&F. Wykorzystując zaawansowane algorytmy do automatycznego opisywania i kategoryzowania produktów, inżynierowie sprawnie zdigitalizowali tysiące artykułów. Wdrożenie to znacząco usprawniło procesy wewnętrzne i wygenerowało 4,2 mln funtów ze sprzedaży online" – podaje firma.

Jak wskazuje Tesco, sektor technologii dla handlu dynamicznie się rozwija. Według prognoz firmy analitycznej Gartner globalne wydatki przedsiębiorstw na IT w handlu wzrosną w 2026 r. o 7,6 proc., osiągając poziom 232,8 mld dolarów.

– Specjaliści w krakowskim centrum realizują projekty o krytycznym znaczeniu m.in. dla logistyki i obsługi klienta. Jednym z innowacyjnych obszarów jest robotyka magazynowa. Inżynierowie z Krakowa tworzą systemy sterujące robotami transportującymi produkty między poszczególnymi strefami magazynu. Dzięki tym autorskim rozwiązaniom możliwa jest automatyzacja procesów i znaczne skrócenie czasu kompletowania zamówień, co bezpośrednio przekłada się na efektywność operacyjną całej sieci. Równolegle rozwijamy zaawansowane rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które np. pozwalają skrócić czas wprowadzania nowych produktów do sprzedaży online z kilku dni do zaledwie paru sekund – wskazuje Roland Płaszowski, kierujący działem rozwoju Software Development w krakowskim hubie.

Tesco rozwija się w Krakowie, Hello Fresh w Warszawie

O planach rozwoju centrum technologicznego w Krakowie niedawno informowała także firma z sektora technologicznego, Cisco. Uruchomienie hubu technologicznego w Warszawie ogłosiła z kolei firma Hello Fresh. To przedsiębiorstwo oferujące dostawy produktów wraz z gotowym jadłospisem oraz produktów gotowych do spożycia.

Jak opisywaliśmy w XYZ, w Krakowie ograniczają natomiast działalność centra usług biznesowych, które przez ostatnie lata stanowiły jeden z fundamentów lokalnego rynku pracy. Niedawno na redukcję zatrudnienia zdecydował się Shell. Łącznie w pierwszym kwartale 2026 r. zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych zgłosiło do Grodzkiego Urzędu Pracy (GUP) w Krakowie 14 zakładów pracy. Planują łącznie zwolnić 1290 osób. To głównie etaty związane z usługami m.in. finansowymi, rachunkowo-księgowymi oraz z obszaru przetwarzania danych i zarządzania stronami internetowymi.

Tesco Technology zmieniło siedzibę w Krakowie i zapowiada wzrost zatrudnienia. Fot. Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images
