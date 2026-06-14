Uderzenia dronowe w rosyjskie składy paliw i zakłady chemiczne

Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził przeprowadzenie przez ukraińskie siły specjalne serii nocnych uderzeń dronowych na strategiczne obiekty w Rosji.

Ataki miały objąć m.in. skład paliw „Temp” w obwodzie jarosławskim oraz zakłady chemiczne „Azot” w obwodzie tulskim. Operacje wywołały pożary i zakłócenia w kilku regionach Federacji Rosyjskiej.

Operacja SBU na głębokim zapleczu Rosji

W nocy z 13 na 14 czerwca 2026 roku ukraińskie drony dalekiego zasięgu, operowane przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), uderzyły w cele położone ponad 700 kilometrów od granicy Ukrainy. Prezydent Zełenski określił te działania jako „długodystansowe sankcje” wymierzone w rosyjską infrastrukturę wojskowo-przemysłową.

Our warriors have achieved good results in applying long-range sanctions against important facilities on the territory of Russia and in the temporarily occupied territories of Ukraine.



More than 700 kilometers from our state border, in Russia’s Yaroslavl region, SSU warriors… pic.twitter.com/GKhmUgXMof — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2026

Według jego relacji operacja była wymierzona w obiekty kluczowe dla rosyjskiego systemu logistycznego i produkcji zbrojeniowej. Uderzenia miały charakter skoordynowany i obejmowały kilka regionów jednocześnie.

Zełenski podkreślił, że celem działań jest systemowe osłabianie zdolności Rosji do prowadzenia wojny poprzez niszczenie zaplecza paliwowego i przemysłowego.

Uderzenie w skład paliw „Temp” w Rybinsku

Jednym z głównych celów był państwowy skład rezerw paliwowych „Temp” w mieście Rybinsk w obwodzie jarosławskim. Obiekt należy do systemu rezerw strategicznych Rosji i magazynuje benzynę, olej napędowy oraz środki smarne.

SBU poinformowała, że drony uderzyły w strefę zbiorników magazynowych, gdzie znajdowało się ponad 60 dużych zbiorników paliwowych. W wyniku trafień doszło do rozległego pożaru, który objął co najmniej kilka ognisk w obrębie kompleksu.

Według ukraińskich służb obiekt pełni funkcję kluczowego węzła zaopatrzenia rosyjskich sił zbrojnych w północno-wschodniej części kraju.

Zakłady „Azot” i uderzenie w przemysł chemiczny

Równolegle drony uderzyły w zakłady chemiczne „Azot” w Nowomoskowsku w obwodzie tulskim. To jeden z największych rosyjskich producentów związków chemicznych wykorzystywanych w przemyśle zbrojeniowym.

Zakład produkuje m.in. amoniak, kwas azotowy i metanol, które są wykorzystywane jako prekursory materiałów wybuchowych w produkcji amunicji artyleryjskiej.

W wyniku ataku doszło do pożarów na terenie zakładu. Władze lokalne początkowo mówiły o „spadających fragmentach dronów”, jednak – jak wynika z ukraińskich komunikatów – doszło do bezpośrednich trafień.

Zakłócenia w wielu regionach Rosji

Skutki nocnej operacji objęły również szeroki obszar Federacji Rosyjskiej. W 28 regionach ogłoszono alarmy powietrzne, a w sześciu lotniskach wprowadzono ograniczenia w ruchu lotniczym.

Ukraińskie źródła wojskowe podkreślają, że ataki miały charakter rozproszony i obejmowały różne typy celów logistycznych, co miało utrudnić reakcję rosyjskiej obrony powietrznej.

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Operacja wpisuje się w szerszą strategię uderzeń na zaplecze przemysłowe i transportowe przeciwnika.

Uderzenia w infrastrukturę logistyczną i wojskową

Równolegle ukraiński Sztab Generalny poinformował o kolejnych atakach na rosyjską infrastrukturę wojskową. Zniszczono m.in. stanowisko dowodzenia w obwodzie briańskim oraz centra sterowania dronami w okupowanych częściach obwodów chersońskiego i donieckiego.

W obwodzie ługańskim zniszczono warsztat produkcji i uzbrajania ciężkich dronów, a w Donbasie magazyny artyleryjskie i logistyczne. Ataki objęły także skupiska wojsk rosyjskich w kilku sektorach frontu.

Według strony ukraińskiej działania mają na celu „systemowe rozbijanie” rosyjskich zdolności operacyjnych na zapleczu frontu.

Zniszczenia w terminalu „Tamanneftegaz”

Ukraiński Sztab Generalny opublikował także ocenę strat po wcześniejszym ataku na terminal „Tamanneftegaz” w Kraju Krasnodarskim nad Morzem Czarnym. Obiekt jest jednym z głównych rosyjskich hubów eksportu ropy.

Terminal może przeładowywać do 20 milionów ton surowców rocznie, co czyni go kluczowym elementem rosyjskiego eksportu energetycznego.

W wyniku uderzenia uszkodzone lub zniszczone zostały trzy zbiorniki o pojemności 40 tys. m³ każdy, a także infrastruktura rurociągowa i urządzenia przeładunkowe.

Atak na terminal doprowadził do przerwania głównych rurociągów oraz uszkodzenia systemów załadunku morskiego na nabrzeżach nr 5 i 6.

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Według strony ukraińskiej skutki uderzenia ograniczają zdolności eksportowe Rosji w regionie Morza Czarnego, który pozostaje jednym z kluczowych kierunków sprzedaży surowców energetycznych.

Operacja była częścią większej serii działań wymierzonych w rosyjską infrastrukturę paliwową i logistyczną.

W tym samym czasie Rosja prowadziła ataki na terytorium Ukrainy. Według ukraińskich Sił Powietrznych użyto 98 dronów, z czego 91 zostało zestrzelonych lub zakłóconych elektronicznie. Siedem bezzałogowców trafiło w cele w sześciu lokalizacjach. Strona ukraińska podkreśla, że system obrony powietrznej zdołał zneutralizować większość zagrożeń.

Russia is carrying out hundreds of strikes against Ukrainian cities and communities, attacking our civilian infrastructure every day. This past week alone, the Russians have launched 1,920 attack drones, 1,790 guided aerial bombs, and 17 missiles of various types against Ukraine.… pic.twitter.com/QZTyhzvHix — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2026

Dalsza eskalacja działań na zapleczu frontu

Ukraińskie dowództwo ocenia, że ostatnia fala uderzeń wpisuje się w strategię systematycznego niszczenia rosyjskich zdolności logistycznych i produkcyjnych.

Celem ma być ograniczenie dostaw paliw, materiałów wybuchowych i komponentów uzbrojenia do jednostek frontowych. Działania obejmują zarówno terytorium Rosji, jak i okupowane obszary Ukrainy.

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Prezydent Zełenski określił operacje jako element tzw. „długodystansowych sankcji”, czyli działań militarnych wymierzonych w infrastrukturę kluczową dla prowadzenia wojny. Według ukraińskich władz ataki będą kontynuowane w celu dalszego ograniczania zdolności operacyjnych Rosji. Kreml nie przedstawił pełnej oceny strat po nocnych uderzeniach.

Źródło: PAP, Kyiv Post