Unijne dopłaty dla rolników. Polska z drugą największą pulą

Z powodu wysokich cen nawozów Komisja Europejska ogłosiła pakiet dopłat dla rolników. Przeznaczy na ten cel 540 mln euro, a według projektu więcej od Polski dostanie tylko Francja.

W obliczu rosnących cen nawozów, w połowie czerwca Komisja Europejska ogłosiła pakiet wsparcia dla rolników. Jego wartość to 540 mln euro. Wsparcie ma zostać podzielone między wszystkie państwa członkowskie.

Według projektu najwięcej pieniędzy, bo 107 mln euro, trafi do Francji. Polska dostanie 66 mln euro, Niemcy 60 mln euro, Hiszpania 50 mln euro, a Włochy – 45 mln euro.

Decyzję mają podjąć państwa członkowskie 17 lipca.

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Wysokie ceny nawozów są efektem wojny na Bliskim Wschodzie, która zaburzyła ich dostawy. Ceny są dziś o 70 proc. wyższe niż w 2024 r.

– Ma to ogromne znaczenie, zwłaszcza dla rolników produkujących zboża lub inne rośliny uprawne, dla których koszty nawożenia stanowią około jednej trzeciej wszystkich nakładów – podkreślił komisarz rolnictwa Christophe Hansen.

Poza dotacjami Komisja zaproponowała też zwiększenie tzw. rezerwy rolnej o dodatkowe 300 mln euro z budżetu UE na 2026 r., a także wprowadzenie nowego instrumentu płynnościowego w ramach rozwoju obszarów wiejskich na wsparcie kryzysowe. Chce też zmienić prawo, umożliwiając bardziej elastyczne wspieranie rolników z unijnego budżetu w ramach wspólnej polityki rolnej w sytuacjach kryzysowych.

Te zmiany będą jednak trwały dłużej. Najpierw będzie musiał je uchwalić Parlament Europejski, a potem – państwa członkowskie na forum Rady Unii Europejskiej.

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Źródło: PAP