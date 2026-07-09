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09.07.2026 13:37

Węglokoks z biznesplanem dla hutnictwa. Inwestycje będą warte ponad pół miliarda złotych

Węglokoks ma nowy biznesplan inwestycji rozwojowych w segmencie hutniczym. Dokument podpisano w czwartek w Hucie Łabędy w Gliwicach – podało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP).

Siedziba firmy Węglokoks
Przedstawiciele Węglokoksu i MAP podpisali zaktualizowany biznesplan inwestycji w sektorze hutnictwa. Fot. RobsonPL/Getty Images

Biznesplan obejmuje projekty inwestycyjne w czterech spółkach: Hucie Pokój Profile, Hucie Łabędy, Walcowni Blach Batory oraz Hucie Pokój Konstrukcje.

Aneks do umowy zawierającej biznesplan podpisali minister aktywów państwowych Wojciech Balczun oraz przedstawiciele zarządu spółki.

Plan jest dostosowany do obecnych warunków rynkowych, nowej strategii biznesowej grupy oraz potrzeb związanych z budową silnego, zintegrowanego segmentu stalowego.

– To racjonalny plan zbudowany na rynkowych fundamentach. Ponad pół miliarda złotych inwestycji to olbrzymia szansa na przemianę spółki w nowoczesną i rentowną grupę przemysłową. Przed nami dekada inwestycji w energetykę, siły zbrojne, infrastrukturę i Węglokoks musi wykorzystać tę koniunkturę – skomentował minister Wojciech Balczun.

Jak dodał, jest to zgodne także z celami programu local content, czyli wspierania udziału polskich firm w inwestycjach na terenie Polski.

– Polska i Europa potrzebują dzisiaj stali produkowanej lokalnie. Bez stali nie ma dzisiaj inwestycji w obronność oraz innych wielkich projektów – dodał szef MAP.

Nowy plan Węglokoksu ma lepiej odpowiadać na obecne wyzwania

Pierwotny plan Węglokoksu powstał w innych warunkach rynkowych: przy wysokich cenach stali, większym popycie i bardzo optymistycznych prognozach. Ze względu na obecną sytuację hutnictwa program wymagał korekty.

Zaktualizowany biznesplan przesuwa akcent na poprawę rentowności i efektywności operacyjnej oraz wzmocnienie pozycji rynkowej zakładów. Obejmuje m.in. poprawę logistyki i produkcji w Hucie Pokój Profile, rozwój rur wielkośrednicowych w Hucie Łabędy, produkcję blach trudnościeralnych w Walcowni Blach Batory oraz budowę nowego zaplecza dla konstrukcji stalowych w Hucie Pokój Konstrukcje.

– Podpisanie zaktualizowanego biznesplanu to ważny etap restrukturyzacji i wzmacniania segmentu hutniczego grupy. Oznacza to urealnienie planu inwestycyjnego w kierunku poprawy rentowności i większego dopasowania go do strategii. Chcemy inwestować w projekty, które budują wartość i wzmacniają potencjał przemysłowy kraju. Realizacja tego programu inwestycyjnego pozwoli na pełniejsze wykorzystanie zasobów naszych spółek – skomentował prezes Węglokoksu Tomasz Ślęzak.

Strategia grupy kapitałowej Węglokoks na lata 2025–2030 zakłada stopniową zmianę profilu grupy, ograniczanie jej zależności od tradycyjnych źródeł przychodów oraz rozwój obszarów przemysłowych o większym potencjale wzrostu. Segment hutniczy ma być jednym z kluczowych filarów tego procesu.

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