Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.07.2026
NEWSROOM XYZ
17.07.2026 13:31

Wielka Brytania: Andy Burnham nowym liderem Partii Pracy. W poniedziałek ma zostać premierem

Andy Burnham został w piątek nowym liderem brytyjskiej Partii Pracy. To dla niego ostatni krok na drodze do objęcia w poniedziałek urzędu premiera Wielkiej Brytanii. Zastąpi na tym stanowisku dotychczasowego szefa rządu Keira Starmera.

Andy Burnham, polityk Partii Pracy
Andy Burnham został w piątek nowym liderem brytyjskiej Partii Pracy. To dla niego ostatni krok na drodze do objęcia w poniedziałek urzędu premiera Wielkiej Brytanii. Fot. Ryan Jenkinson/Getty Images

Burnham został wybrany liderem laburzystów na nadzwyczajnej konferencji ugrupowania w Londynie. Konferencja była jednak jedynie formalnością. Już na początku lipca okazało się, że nikt poza Burnhamem nie zgłosił kandydatury na szefa partii.

By ubiegać się o stanowisko, Burnham musiał uzyskać poparcie 81 partyjnych kolegów. Ostatecznie poparło go aż 379 osób, a także wszystkie 11 związków zawodowych stowarzyszonych z Partią Pracy.

Andy Burnham w poniedziałek ma zostać nowym premierem Wielkiej Brytanii

Zgodnie z planem w poniedziałek Burnham ma pojechać do Pałacu Buckingham na rozmowę z królem Karolem III. Po tym ma zostać 59. premierem Zjednoczonego Królestwa. Następnie wygłosi przemówienie na Downing Street i zacznie kompletować skład swojego rządu. Burnham będzie siódmym brytyjskim premierem w ciągu 10 lat.

Pięćdziesięciosześcioletni Burnham to były burmistrz Manchesteru, a także były minister zdrowia i minister kultury. Jako szef władz aglomeracji manchesterskiej zdobył dużą popularność.

Odchodzący szef rządu Keir Starmer został premierem 5 lipca 2024 r. jako pierwszy laburzystowski polityk od 2010 r. Odejście ze stanowiska – w wyniku słabych wyników sondażowych i rosnącego niezadowolenia członków własnej partii – zapowiedział 22 czerwca.

Polecamy:

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Były szef centrum innowacji Microsoftu cyfryzuje polski przemysł. exeAI wspomoże producentów żywności
Czołowy menedżer globalnej korporacji połączył siły z doświadczonym przedsiębiorcą IT. Efekty wspólnego biznesu doradczego szybko przerosły ich oczekiwania. – Milion obserwujących w mediach…
16.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ziaja szuka firmy do przejęcia. Może wydać nawet kilkaset milionów złotych
Rodzinna firma kosmetyczna Ziaja chce rosnąć szybciej niż rynek kosmetyczny, który notuje kilkunastoprocentowe wzrosty. Firma inwestuje w moce produkcyjne, a jej plan opiewa na ponad 200 mln zł.…
15.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Sankcje wobec Rosji: UE znów zakładnikiem jednomyślności.
UE po raz kolejny przekonała się, że największym przeciwnikiem nowych sankcji wobec Rosji nie jest dziś Kreml, lecz interesy państw członkowskich. Austria domaga się rekompensaty za miliardowe straty…
16.07.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Dzień na GPW. Podsumowanie notowań 14 lipca 2026 r.
Godzinę przed końcem sesji na warszawskiej giełdzie indeks WIG20 notował solidne wzrosty. Po publikacji szacunkowych wyników we wtorek 14 lipca 2026 r. mocno zwyżkował kurs Allegro, przy najwyższych…
14.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
10 najlepszych lokat rocznych. Ponad 4 proc. w lipcu 2026 r. (RANKING XYZ)
Lokaty roczne mają teraz najprostsze zasady. Mimo to nie jest łatwo wybrać najlepszą ofertę. Dokonaliśmy przeglądu rynku i wyróżniliśmy najciekawsze propozycje. Zwróciliśmy uwagę nie tylko na…
17.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Sejm przed wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Deklaracje kandydatów
Dwoje kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich zapewniało 14 lipca w sejmie o swojej niezależności oraz gotowości do pełnienia urzędu apolitycznie. Jeden nich przyznał jednak wprost, którą partię…
14.07.2026