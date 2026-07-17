Wielka Brytania: Andy Burnham nowym liderem Partii Pracy. W poniedziałek ma zostać premierem

Andy Burnham został w piątek nowym liderem brytyjskiej Partii Pracy. To dla niego ostatni krok na drodze do objęcia w poniedziałek urzędu premiera Wielkiej Brytanii. Zastąpi na tym stanowisku dotychczasowego szefa rządu Keira Starmera.

Andy Burnham został w piątek nowym liderem brytyjskiej Partii Pracy. To dla niego ostatni krok na drodze do objęcia w poniedziałek urzędu premiera Wielkiej Brytanii. Fot. Ryan Jenkinson/Getty Images

Burnham został wybrany liderem laburzystów na nadzwyczajnej konferencji ugrupowania w Londynie. Konferencja była jednak jedynie formalnością. Już na początku lipca okazało się, że nikt poza Burnhamem nie zgłosił kandydatury na szefa partii.

By ubiegać się o stanowisko, Burnham musiał uzyskać poparcie 81 partyjnych kolegów. Ostatecznie poparło go aż 379 osób, a także wszystkie 11 związków zawodowych stowarzyszonych z Partią Pracy.

Andy Burnham w poniedziałek ma zostać nowym premierem Wielkiej Brytanii

Zgodnie z planem w poniedziałek Burnham ma pojechać do Pałacu Buckingham na rozmowę z królem Karolem III. Po tym ma zostać 59. premierem Zjednoczonego Królestwa. Następnie wygłosi przemówienie na Downing Street i zacznie kompletować skład swojego rządu. Burnham będzie siódmym brytyjskim premierem w ciągu 10 lat.

Pięćdziesięciosześcioletni Burnham to były burmistrz Manchesteru, a także były minister zdrowia i minister kultury. Jako szef władz aglomeracji manchesterskiej zdobył dużą popularność.

Odchodzący szef rządu Keir Starmer został premierem 5 lipca 2024 r. jako pierwszy laburzystowski polityk od 2010 r. Odejście ze stanowiska – w wyniku słabych wyników sondażowych i rosnącego niezadowolenia członków własnej partii – zapowiedział 22 czerwca.

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Źródło: PAP