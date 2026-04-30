Wotum nieufności wobec ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Są wyniki głosowania

Sejm odrzucił wotum nieufności wobec ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski (Centrum).

Za głosowało 213, przeciew 238 głosów, nikt się nie wstrzymał.

Odrzucono też wniosek nieufności wobec bezpartyjnej ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy (za 212, przeciw 238, nikt się nie wstrzymał.

Głosowanie ws. wniosku opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski (Centrum) uważane było w dużej mierze za formalność po tym, jak szefowa ugrupowania i ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska Nałęcz (Polska 20250) zapowiedziała w czwartek rano, że posłowie klubu zagłosują przeciw.

Z Polski 2050 ws. Hennig-Kloski wyłamał się tylko Bartosz Romowicz, który w ten sposób podtrzymał swoją wcześniejszą deklarację, że zagłosuje za wotum nieufności wobec ministry klimatu i środowiska.

Dla wielu posłów Polski 2050 to może być ostatnia kadencja

Niektórzy posłowie Polski 2050 – ugrupowania, które Hennig-Kloska niedawno opuściła wraz z częścią działaczy tworząc klub Centrum – w publicznych wypowiedziach wcześniej nie wykluczali, że zagłosują za jej odwołaniem. Taką możliwość potwierdzała też Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która sama nie jest posłanką.

Niezależnie od tego, nawet głosowanie za wotum przez Polskę 2050 zapewne nie doprowadziłoby do jej odwołania, bo do tego wymagana jest większość 231 głosów.

– Gdyby jedna pani, którą popiera 15 posłów, spowodowała rozpad koalicji, oznaczałoby to, że nikt już nad niczym nie panuje – powiedziała PAP dr Ewa Pietrzyk‑Zieniewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

Jej zdaniem, choć „do ostatniej chwili będą trwały wojny podjazdowe i przekomarzania”, Polska 2050 nie zagłosuje przeciw Hennig‑Klosce, bo niosłoby to ze sobą ryzyko rozpadu koalicji i przedterminowych wyborów. Obecni parlamentarzyści zapewne uważają też, że warto być posłanką lub posłem, bo nie wiadomo, czy nie jest to ich ostatnia kadencja.

We wtorek sejmowa komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa negatywnie zaopiniowała wniosek o wyrażenie wotum nieufności.

Tusk do Polska 2050: Jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy

W połowie kwietnia Pełczyńska‑Nałęcz rozmawiała na temat wniosku o wotum nieufności wobec Hennig‑Kloski z premierem Donaldem Tuskiem. Po spotkaniu Tusk podkreślił, że głosowanie to będzie „testem koalicyjnej lojalności”.

– Jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy – zwrócił się do Polski 2050.

Pełczyńska‑Nałęcz oceniła natomiast, że język ultimatum to łamanie umowy koalicyjnej. Podobnie komentowali to inni posłowie jej klubu.

– Budowanie współpracy koalicyjnej nie może polegać na szantażowaniu, tylko na obopólnym szacunku. Jeśli my dajemy szacunek, to również szacunku żądamy – mówił PAP poseł Adam Luboński.

Z kolei politycy Centrum uważali, że nawet dopuszczanie możliwości głosowania za wotum wobec szefowej MKiŚ jest z punktu widzenia standardów współpracy koalicyjnej niedopuszczalne.

– Katarzyna Pełczyńska‑Nałęcz, będąc ministrem rządu Donalda Tuska, uderza w ten rząd kolejny raz, bo atak na ministrów jest uderzeniem w rząd – powiedział PAP Mirosław Suchoń z Centrum.

– Moim zdaniem, jeśli ktoś nie broni ministra koalicyjnego, to stawia się poza koalicją – dodał.

We wtorek późnym wieczorem doszło w końcu do spotkania Hennig‑Kloski z klubem Polski 2050, w sprawie którego wcześniej obie strony nie mogły się porozumieć. Po tym spotkaniu posłowie Polski 2050 złagodzili swoje negatywne stanowisko wobec szefowej MKiŚ.

– Myślę, że usłyszeliśmy najważniejsze odpowiedzi na te tematy, które nas nurtują. Jestem bardzo optymistycznie nastawiony po tym spotkaniu – powiedział Adam Gomoła.

Posłowi Romowiczowi nie spodobał się zakaz wycinki drzew w Bieszczadach

Głosowanie za wotum nieufności zapowiadał już wcześniej Bartosz Romowicz, który bardzo ostro krytykuje wydawane przez MKiŚ zakazy wycinki drzew, uderzające w jego opinii w wyborców w jego okręgu obejmującym obszar Bieszczad.

– Mogę powiedzieć za siebie, że ja na pewno zagłosuję za wotum nieufności – mówił Romowicz we wtorek dziennikarzom.

– Zdania nie zmienię, bo pani minister musiałaby zmienić podejście do rezerwatów i do gospodarki leśnej, żeby mieszkańcom Bieszczad żyło się normalnie, a nie tak, jak chce minister klimatu – dodał.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Hennig‑Kloski wpłynął do sejmu 27 marca. Podpisało się pod nim ponad 80 posłów, przede wszystkim z PiS i Konfederacji. Jego autorzy ocenili, że dotychczasowe działania kierownictwa resortu wskazują na „poważne braki kompetencyjne, liczne błędy w procesie legislacyjnym oraz decyzje podejmowane w sposób chaotyczny i pozbawiony odpowiedzialnej analizy skutków społecznych i gospodarczych”.

Nieprawidłowości w programie Czyste Powietrze, wprowadzenie systemu kaucyjnego, ograniczenia w wyrębie lasów i dopłaty do samochodów elektrycznych - to główne zarzuty posłów PiS i Konfederacji, którzy złożyli wniosek o odwołanie ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski.

Źródło: PAP, XYZ