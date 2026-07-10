Xavier Niel inwestuje w Vodafone. Przejmie udziały od firmy z Emiratów

Grupa telekomunikacyjna E& z Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) ogłosiła, że sprzeda swoje udziały w brytyjskim operatorze telekomunikacyjnym Vodafone.

Wehikuł inwestycyjny należący do francuskiego biznesmena Xaviera Niela przejmie udziały w Vodafone od inwestora z Emiratów. Fot. Jason Alden/Bloomberg via Getty Images

Grupa podała, że podpisała porozumienie z firmą Vega – wehikułem inwestycyjnym kontrolowanym przez Xaviera Niela. To francuski biznesmen działający w branży telekomunikacyjnej, założyciel grupy Iliad, która przejęła w 2020 r. właściciela działającej w Polsce sieci Play.

E& (do 2022 r. funkcjonujący jako Etisalat) chce sprzedać wszystkie swoje udziały Vodafone. Firma wychodzi tym samym z inwestycji po dokonaniu przeglądu swojego międzynarodowego portfolio – podano w komunikacie. Właścicielem większości udziałów E& jest państwowy fundusz majątkowy ZEA.

Xavier Niel wyłoży na akcje Vodafone blisko 6 mld dolarów

Akcje Vodafone wyceniono na 112,5 pensa za sztukę. To premia w wysokości 15 proc. w stosunku do ostatniego zamknięcia notowań. Wartość transakcji wyniesie ok. 5,95 mld dolarów, a E& zarobi na inwestycji ok. 1,3 mld dolarów – podała firma w komunikacie.

Podano również, że akcje zostaną sprzedane jednocześnie w ramach pozagiełdowych transakcji pakietowych trzem instytucjom finansowym. Będą w ich posiadaniu do czasu spełnienia wymogów regulacyjnych przez francuskiego inwestora.

Grupa E& jest obecnie największym akcjonariuszem brytyjskiego operatora. W jej posiadaniu znajduje się 17,13 proc. akcji Vodafone. Przejęcie akcji firmy przez wehiukuł Xaviera Niela to krok w kierunku konsolidacji na europejskim rynku telekomunikacyjnym.

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„Jesteśmy przekonani, że Vodafone może zapewnić zrównoważony wzrost i generować silne przepływy pieniężne w perspektywie długoterminowej. Jako główny inwestor z siedzibą w Europie jesteśmy gotowi wnieść nasze głębokie doświadczenie sektorowe i wiedzę operacyjną do jego przyszłego sukcesu” – powiedział o inwestycji francuski biznesmen, cytowany przez dziennik „Financial Times".

Z kolei Vodafone ocenił, że nowy inwestor „docenia jakość zdywersyfikowanych operacji" operatora.

Sieć Vodafone ma 279 mln klientów usług mobilnych. Jest obecna bezpośrednio pod swoją marką na kilkunastu rynkach w Europie i Afryce. Dzięki partnerstwom oferuje usługi na 40 rynkach – podaje firma.

Grupa Iliad w pierwszym kwartale 2026 r. miała 52 mln klientów, w tym 15,7 mln w Polsce. Poza Polską oferowała usługi we Francji oraz we Włoszech. Xavier Niel w 2017 r. zainwestował także w irlandzkiego operatora Eir.

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