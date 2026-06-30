Akcjonariusze Scanway sprzedali 264 tys. akcji w ABB

W ramach przyspieszonej budowy księgi popytu – ABB – akcjonariusze Scanway sprzedali 263,5 tys. akcji spółki. Cena wyniosła 290 zł.

Akcje po 290 zł za sztukę sprzedawali Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna, czyli prezes Scanwaya, Podgórscy Fundacja Rodzinna, czyli dyrektor operacyjny i Michał Zięba – dyrektor techniczny.

Łącznie sprzedali ich 263,5 tys. Koordynatorami i prowadzącymi księgę popytu w ABB byli Dom Maklerski Navigator oraz Ipopema Securities.

Zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej prezes Jędrzej Kowalewski obejmie akcje nowej emisji za cenę emisyjną równą cenie sprzedaży akcji sprzedawanych – 290 zł za sztukę. Pozyskane w ten sposób środki mają trafić na realizację strategii spółki na lata 2026-2028.

„Pozyskany kapitał wesprze inwestycje oraz rozwój kompetencji niezbędnych do skalowania działalności w tempie przekraczającym możliwości finansowania z bieżącej działalności operacyjnej” – zapewniają przedstawiciele Scanway.

Scanway specjalizuje się w instrumentach optycznych wysokiej rozdzielczości, a także w systemach kamer do obserwacji Ziemi i inspekcji na orbicie. Od marca 2026 r. spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

Miniony tydzień przyniósł wiele ważnych dla Scanwaya informacji. We wtorek władze poinformowały o współpracy z jednym z najważniejszych laboratoriów NASA. W środę spółka ogłosiła rozpoczęcie realizacji projektu ScyLab dla Europejskiej Agencji Kosmicznej wraz z KP Labs, a w czwartek – rozszerzenie współpracy z koreańską Narą.

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Źródło: PAP, XYZ