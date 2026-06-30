Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 30.06.2026
NEWSROOM XYZ
30.06.2026 06:54

Akcjonariusze Scanway sprzedali 264 tys. akcji w ABB

W ramach przyspieszonej budowy księgi popytu – ABB – akcjonariusze Scanway sprzedali 263,5 tys. akcji spółki. Cena wyniosła 290 zł.

Akcje po 290 zł za sztukę sprzedawali Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna, czyli prezes Scanwaya, Podgórscy Fundacja Rodzinna, czyli dyrektor operacyjny i Michał Zięba – dyrektor techniczny.

Łącznie sprzedali ich 263,5 tys. Koordynatorami i prowadzącymi księgę popytu w ABB byli Dom Maklerski Navigator oraz Ipopema Securities.

Zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej prezes Jędrzej Kowalewski obejmie akcje nowej emisji za cenę emisyjną równą cenie sprzedaży akcji sprzedawanych – 290 zł za sztukę. Pozyskane w ten sposób środki mają trafić na realizację strategii spółki na lata 2026-2028.

Pozyskany kapitał wesprze inwestycje oraz rozwój kompetencji niezbędnych do skalowania działalności w tempie przekraczającym możliwości finansowania z bieżącej działalności operacyjnej” – zapewniają przedstawiciele Scanway.

Scanway specjalizuje się w instrumentach optycznych wysokiej rozdzielczości, a także w systemach kamer do obserwacji Ziemi i inspekcji na orbicie. Od marca 2026 r. spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

Miniony tydzień przyniósł wiele ważnych dla Scanwaya informacji. We wtorek władze poinformowały o współpracy z jednym z najważniejszych laboratoriów NASA. W środę spółka ogłosiła rozpoczęcie realizacji projektu ScyLab dla Europejskiej Agencji Kosmicznej wraz z KP Labs, a w czwartekrozszerzenie współpracy z koreańską Narą.

Polecamy: Polska firma chce sięgnąć Księżyca i Marsa. Scanway zdradza kosmiczne plany

Źródło: PAP, XYZ

Mikrosatelita na orbicie Ziemi
Scanway specjalizuje się w instrumentach optycznych, a także w systemach kamer do obserwacji na orbicie.
Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
PKO wypłaci dużą dywidendę, a państwo zadecyduje o przyszłości Torpolu. Spokojny dzień na GPW
W poniedziałek najważniejsze informacje ze spółek dotyczyły decyzji dywidendowych, przyszłości Torpolu, rezerw bankowych oraz nowych projektów przemysłowych i technologicznych. PKO BP przeznaczy na…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
Lwów kontra polska firma. Spór o dużą inwestycję robi się coraz ostrzejszy
Trwa spór polskiej spółki Control Process i władz Lwowa o finanse budowy zakładu przetwarzania odpadów. Mer Lwowa oskarża Pawła Kowala o naciski
28.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Polityka
200 umów, miliardy euro i nowy etap współpracy z Ukrainą. Co przyniosła konferencja w Gdańsku?
Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbyła się w cieniu politycznych sporów, jednak nie odgrywały one głównej roli. Uczestnicy przyznawali, że gdańska konferencja może przynieść lepsze efekty niż…
27.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Dlaczego państwowe spółki nie chcą ugód? Za długie procesy płaci gospodarka
Państwowe spółki i samorządy mogą kończyć spory ugodą zamiast prowadzić kosztowne, wieloletnie procesy. W praktyce jednak rzadko sięgają po to rozwiązanie. Dlaczego?
29.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Państwowe spółki mają finansować startupy naukowców. „Nie może robić tego tylko resort nauki” (WYWIAD)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce stworzyć fundusz wspierający firmy zakładane przez naukowców, do którego miałyby dokładać się spółki z udziałem Skarbu Państwa. Prof. Maria Mrówczyńska…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Branża transportowa w kryzysie. DSV Road: koszty paliwa uderzają w przewoźników
Transport znalazł się w kryzysie – każdy kwartał przynosi kolejne rekordy upadłości polskich firm. Sytuacja pogarsza się wraz ze wzrostem cen paliw. – Ma to duże przełożenie na stawki końcowe dla…
29.06.2026