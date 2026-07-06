Answear w pierwszym półroczu zwiększył przychody i sprzedaż

Zarząd spółki Answear.com podał wstępne dane za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2026 r. Firma zanotowała wyniki lepsze niż w analogicznych okresach ubiegłego roku.

Answear zwiększył przychody do 435 mln zł w drugim kwartale 2026 r. Na zdjęciu krakowska siedziba spółki. Fot. Marcin Golba/NurPhoto via Getty Images

Jak podała firma, w drugim kwartale 2026 r. sprzedaż online wzrosła o 11,5 proc. w ujęciu rocznym do 438 mln zł. Wartość sprzedaży online w całym pierwszym półroczu wyniosła 787 mln zł. To wzrost o 8,6 proc. w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami 2025 r.

Przychody Answear ze sprzedaży (według sprawozdawczości MSSF, czyli obejmującej sprzedaż zarówno towarów, jak i usług) w drugim kwartale 2026 r. wyniosły 435 mln zł. To wzrost o 9 proc. rok do roku. Przychody ze sprzedaży za całe pierwsze półrocze 2026 r. wyniosły 814 mln zł. Wzrosły tym samym o 8,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r.

Zarząd Answear widzi efekty optymalizacji

„W drugim kwartale 2026 r. spółka osiągnęła wyższą dynamikę sprzedaży niż w pierwszym, pomimo wymagającej bazy zeszłego roku oraz niesprzyjających warunków pogodowych w kwietniu i opóźnionego startu sprzedaży letniej kolekcji" – skomentował zarząd spółki.

Jak ocenia zarząd, pozytywnie na przychody i sprzedaż kolekcji wpływają działania skupione na optymalizacji oferty.

„Przeprowadzone w maju i czerwcu działania szerokozasięgowe, w całości z wykorzystaniem kanałów online oraz z uwzględnieniem wniosków z poprzednich kampanii, pozytywnie wpłynęły na wskaźniki operacyjne oraz sprzedaż w raportowanym okresie" – dodał zarząd.

Answear.com to platforma e-commerce z branży mody. Firmę założył w 2011 r. Krzysztof Bajołek. W 2013 r. w spółkę zainwestował fundusz MCI Capital, który w 2025 r. zrealizował wyjście z tej inwestycji. W styczniu 2021 r. Answear zadebiutował na warszawskiej giełdzie, przeprowadzając ofertę o wartości 80,5 mln zł.

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