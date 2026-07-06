Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.07.2026
NEWSROOM XYZ
06.07.2026 09:46

Answear w pierwszym półroczu zwiększył przychody i sprzedaż

Zarząd spółki Answear.com podał wstępne dane za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2026 r. Firma zanotowała wyniki lepsze niż w analogicznych okresach ubiegłego roku.

Siedziba Answear w Krakowie
Answear zwiększył przychody do 435 mln zł w drugim kwartale 2026 r. Na zdjęciu krakowska siedziba spółki. Fot. Marcin Golba/NurPhoto via Getty Images

Jak podała firma, w drugim kwartale 2026 r. sprzedaż online wzrosła o 11,5 proc. w ujęciu rocznym do 438 mln zł. Wartość sprzedaży online w całym pierwszym półroczu wyniosła 787 mln zł. To wzrost o 8,6 proc. w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami 2025 r.

Przychody Answear ze sprzedaży (według sprawozdawczości MSSF, czyli obejmującej sprzedaż zarówno towarów, jak i usług) w drugim kwartale 2026 r. wyniosły 435 mln zł. To wzrost o 9 proc. rok do roku. Przychody ze sprzedaży za całe pierwsze półrocze 2026 r. wyniosły 814 mln zł. Wzrosły tym samym o 8,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r.

Zarząd Answear widzi efekty optymalizacji

„W drugim kwartale 2026 r. spółka osiągnęła wyższą dynamikę sprzedaży niż w pierwszym, pomimo wymagającej bazy zeszłego roku oraz niesprzyjających warunków pogodowych w kwietniu i opóźnionego startu sprzedaży letniej kolekcji" – skomentował zarząd spółki.

Jak ocenia zarząd, pozytywnie na przychody i sprzedaż kolekcji wpływają działania skupione na optymalizacji oferty.

„Przeprowadzone w maju i czerwcu działania szerokozasięgowe, w całości z wykorzystaniem kanałów online oraz z uwzględnieniem wniosków z poprzednich kampanii, pozytywnie wpłynęły na wskaźniki operacyjne oraz sprzedaż w raportowanym okresie" – dodał zarząd.

Answear.com to platforma e-commerce z branży mody. Firmę założył w 2011 r. Krzysztof Bajołek. W 2013 r. w spółkę zainwestował fundusz MCI Capital, który w 2025 r. zrealizował wyjście z tej inwestycji. W styczniu 2021 r. Answear zadebiutował na warszawskiej giełdzie, przeprowadzając ofertę o wartości 80,5 mln zł.

Polecamy:

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Wilk znad rzeki Stochód. Ukraińskie pojazdy wojskowe będą produkowane w Polsce
Narodziły się na wojnie, gdzie ewakuują rannych, przewożą amunicję i wspierają ukraińskich żołnierzy. Teraz opracowane w Ukrainie bezzałogowe pojazdy lądowe będą produkowane również w Polsce pod…
06.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Zyski z AI trafią do USA, koszty poniesie Europa. Prof. Sankowski ostrzega (WYWIAD)
Tradycyjne wskaźniki gospodarcze przestają wystarczać do oceny siły państw. Prof. Piotr Sankowski tłumaczy, dlaczego o przewadze w coraz większym stopniu decydują dostęp do mocy obliczeniowej i…
06.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Najlepszym okopem jest wyobraźnia
Surrealizm przez dekady funkcjonował jako sztuka snów, podświadomości i fantazji. Wystawa „Jesteś w sercu zmian. Surrealizm i antyfaszyzm” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie proponuje odczytanie…
05.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Piękno pod kontrolą algorytmów. Jak AI zmienia rynek konsumencki wart 700 mld dolarów
Kto będzie doradcą miliarda konsumentów? AI rozpoczyna nowy wyścig o rynek kosmetyczny. Konsumenci coraz częściej przechodzą z wyszukiwarek do modeli AI, a konkurencja przesuwa się z półki sklepowej…
06.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Dlaczego w Polsce auta są dwa razy droższe niż w Chinach? Sprawdzamy koszty „chińczyków" od fabryki do salonu
Przez lata najtańsze były USA. Teraz „prawdziwe okazje” są za Wielkim Murem. Wiele aut kosztuje tam tyle, co u nas... motocykle. Prześledźmy losy samochodu od fabryki w Chinach po salon w Polsce. I…
04.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
KGHM wśród najmocniejszych spółek w WIG20. Kurs Dino na najniższym poziomie od 4 lat. Notowania GPW 3 lipca 2026 r.
Piątkowa sesja zakończyła się wzrostami wszystkich najważniejszych indeksów. Jedną z najmocniejszych spółek w WIG20 był KGHM. Fatalnie radził sobie za to kurs Dino
03.07.2026