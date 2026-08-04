BP z wynikiem lepszym od prognoz. Zysk wzrósł dwukrotnie do 5,73 mld dolarów

Brytyjski koncern paliwowy BP podzielił się wynikami za II kw. 2026 r. Zysk netto za ten okres ponad dwukrotnie wzrósł do 5,73 mld dolarów względem analogicznego okresu rok wcześniej. Wyniki były napędzane wyższymi cenami ropy, gazu oraz marżami rafineryjnymi.

Prezes koncernu Meg O'Neill. Fot. Samsul Said/Bloomberg via Getty Images

Bazowy zysk BP liczony według kosztu odtworzenia, będący odpowiednikiem wyniku netto spółki, wyniósł 5,73 mld dolarów wobec oczekiwań analityków na poziomie 5,11 mld dolarów oraz 2,35 mld dolarów rok wcześniej. Spółka zapowiedziała również zwiększenie dywidendy za drugi kwartał o 4 proc., do 8,66 centa na akcję.

Mniej OZE, więcej gazu i ropy

Koncern poinformował również o rozpoczęciu procesu sprzedaży swojej amerykańskiej działalności biogazowej Archaea. Jest to efekt strategii zakładającej ograniczanie inwestycji w OZE i silną koncentrację na ropie i gazie. BP przejęło Archeę w 2022 r. za 4,1 mld dolarów w ramach ambitnej ekspansji w sektorze odnawialnych źródeł energii. Strategia ta została jednak porzucona w 2025 r. W ostatnich miesiącach BP dokonało wielomiliardowych odpisów wartości swoich przedsięwzięć niskoemisyjnych.

W ostatnich tygodniach firma zakończyła również sprzedaż rafinerii w Gelsenkirchen. Uzgodniła sprzedaż działalności detalicznej w Austrii oraz ogłosiła zamiar sprzedaży aktywów na brytyjskim Morzu Północnym.

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Nowa prezes i nowe priorytety

Nowa prezes koncernu BP Meg O'Neill, która objęła stanowisko w kwietniu przedstawiła również najważniejsze priorytety na nadchodzące okresy.

Idąc w myśl jej założeń, koncern może spodziewać się wzmocnienia bilansu finansowego, optymalizacji portfela posiadanych aktywów, zaostrzenia dyscypliny inwestycyjnej, poprawy efektywności operacyjnej oraz utworzenia struktur umożliwiających szybsze podejmowanie decyzji oraz większą odpowiedzialność menedżerów.

– Nie wykorzystujemy w pełni naszego potencjału. Nasze wyniki w ciągu ostatnich kilku lat nie spełniały naszych własnych oczekiwań, nie mówiąc już o oczekiwaniach akcjonariuszy. Nie dostarczaliśmy wyników w sposób konsekwentny, odpisaliśmy zbyt dużo wartości, a nasze koszty i zobowiązania nie są wystarczająco odporne na środowisko niskich cen – powiedziała prezes koncernu.

BP zamierza ponieść nakłady inwestycyjne w 2026 r. na poziomie od 13,5 do 14 mld dolarów. Oznacza to podwyższenie wcześniejszych prognoz - 13-13,5 mld dolarów.

Źródło: Reuters