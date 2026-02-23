Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.02.2026
23.02.2026 07:54

Ceny miedzi na LME idą w górę w reakcji na spadek notowań dolara

Ceny miedzi na londyńskiej LME rosną po osłabieniu kursu dolara. To reakcja na niepewność wokół amerykańskiej polityki celnej, która szkodzi notowaniom amerykańskiej waluty.

Miedź w 3-miesięcznych dostawach drożeje na LME w Londynie o 0,2 proc. do ok. 12 983 dolarów za tonę. Na zakończenie poprzedniej sesji surowiec był wyceniany po 12 964 dolarów za tonę, drożejąc o 155 dolarów.

Ceny miedzi spadają za to na Comex w Nowym Jorku o niemal 0,4 proc. Na SHFE w Szanghaju inwestorzy wciąż mają wolne – Chiny nadal świętują Nowy Rok Księżycowy.

Polecamy: Trwa giełdowy szał na złoto, ropę i miedź. Czy ceny nadal będą rosnąć?

W piątek 20 lutego Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał, że prezydent Donald Trump naruszył prawo federalne, nakładając szerokie cła w trybie nadzwyczajnym. W reakcji amerykański przywódca ogłosił, że wprowadza kolejne cła w wysokości 10 proc. na wszystkie kraje. Potem zmienił zdanie i ogłosił, że nowe taryfy wyniosą 15 proc.

Według analityków w obecnej sytuacji dolar traci na wartości, co wzmacnia atrakcyjność towarów wycenianych w tej walucie.

Inwestorzy czekają też na powrót aktywności na chińskich rynkach. Dojdzie do tego we wtorek.

Wyższe ceny miedzi na globalnych giełdach metali mogą wpłynąć na słabszy popyt fizyczny w Chinach i wzrost tamtejszychzapasów miedzi – oceniają eksperci. Państwo Środka jest największym odbiorcą metali bazowych na świecie.

Źródło: PAP

Atak USA na Iran. Scenariusze dla gospodarki światowej
Huta Miedzi Głogów
Ceny miedzi na londyńskiej LME rosną w reakcji na osłabienie kursu dolara.
Fot.: KGHM
