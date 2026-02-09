Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.02.2026
NEWSROOM XYZ
09.02.2026 08:42

Ceny ropy w dół wraz ze spadkiem napięć na linii USA–Iran

W wyniku złagodzenia ryzyka konfliktu w Iranie spadło ryzyko zakłóceń w dostawach ropy z Bliskiego Wschodu. Ceny ropy naftowej reagują spadkami o ok. 1 proc.

Cena baryłki ropy West Texas Intermediate na COMEX w dostawach na marzec spada o 1 proc. do 62,92 dolara. Taki sam spadek, ale do 67,37 dolarów, notuje baryłka ropy Brent na ICE w dostawach na kwiecień.

W piątek prezydent USA Donald Trump stwierdził, że rozmowy amerykańsko-irańskie w Omanie były bardzo dobre, a Teheran „bardzo chce” porozumienia. Dodał też, że nie spieszy się z użyciem siły.

Przeczytaj też: Iran szykuje się do wojny mimo rozmów. Radykalne zmiany w Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej

W piątek Departament Stanu USA nałożył sankcje na 15 podmiotów, 2 osoby i 14 jednostek należących do floty cieni nielegalnie handlujących irańską ropą, produktami naftowymi i petrochemicznymi. Z kolei w sobotę Donald Trump oficjalnie zezwolił swojej administracji na nakładanie ceł na kraje handlujące z Iranem. 11 lutego ma spotkać się z izraelskim premierem Benjaminem Netanjahu, by przygotować się do nałożenia tych ceł.

Eksperci przyglądają się również przepływom ropy do Indii. W ramach porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi Delhi miało odejść od sprowadzania surowca z Rosji w zamian za obniżenie ceł.

Źródło: PAP

Kilkanaście tankowców z rosyjską ropą krąży po wodach Azji
Na zdjęciu pola naftowe w Arabii Saudyjskiej
Na zdjęciu pola naftowe w Arabii Saudyjskiej. Fot. Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Game Changer, czyli przełom w przewozach. Laude Smart Intermodal wystartuje z projektem za miliard złotych
Polski przewoźnik intermodalny, Laude Smart Intermodal, pracuje nad inwestycją, która ma zmienić oblicze branży i sprawi, że kolej będzie mogła konkurować nie tylko z ciężarówkami, ale i dużymi statkami. Dla Marcina Witczaka, prezesa firmy to projekt życia. Wartość przedsięwzięcia to miliard złotych, a do tej pory firma na wdrożenie wydała już 200 mln zł.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Skrajna prawica kontra stara lewica. Spolaryzowana Portugalia wybiera dzisiaj prezydenta w pierwszej dogrywce od 40 lat
Portugalczycy wybierają dziś prezydenta w decydującej II turze wyborów. Stawką jest nie tylko scheda po ustępującym Marcelo Rebelo de Sousie, ale przede wszystkim sama filozofia urzędu: czy głowa państwa ma być stabilizującym arbitrem, czy politycznym bojownikiem?
08.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Tajlandia gra o demokrację. Wysoka stawka wyborów
Niedzielne wybory parlamentarne i referendum konstytucyjne w Tajlandii były szansą na zmniejszenie wpływów generałów, pozostających w sojuszu z dworem królewskim i sprzyjającą mu oligarchią. To także nadzieje na powrót pełnej demokracji. Wszystko jednak wskazuje na to, że rewolucji, jaką byłoby zwycięstwo przeciwników establishmentu, nie będzie.
08.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Przemysł chemiczny pod presją. Firmy szukają nowych szans rozwojowych
Wysokie koszty energii i chaos regulacyjny – to główne bolączki, z którymi na początku 2026 r. mierzy się przemysł chemiczny. Na poziomie unijnym rysowane są strategie mające poprawić konkurencyjność europejskiego przemysłu, ale firmy działające w Polsce na razie nie widzą realnych efektów. Trudna sytuacja zmusza ich do zamykania fabryk lub ograniczania produkcji. Najwięksi gracze pokazują, jaki mają plan na przetrwanie.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prawdziwy efekt Trumpa? Prezydent Europy, grupa E6 czy federalizacja – nowe pomysły europejskich liderów
Nowy prezydent Europy, nowa grupa państw-liderów UE, a także – w gruncie rzeczy nienowa – koncepcja integracji Unii w kierunku federalizacji. To już nie postulaty skrajnych eurofederalistów sprzed lat, lecz idee formułowane w ostatnich dniach przez centrowych polityków czołowych partii. Jakie propozycje znalazły się dziś w głównym nurcie europejskiej debaty i czy mają one realne szanse przełożyć się na unijną politykę?
09.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 7 luty 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
07.02.2026