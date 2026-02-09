Ceny ropy w dół wraz ze spadkiem napięć na linii USA–Iran

W wyniku złagodzenia ryzyka konfliktu w Iranie spadło ryzyko zakłóceń w dostawach ropy z Bliskiego Wschodu. Ceny ropy naftowej reagują spadkami o ok. 1 proc.

Cena baryłki ropy West Texas Intermediate na COMEX w dostawach na marzec spada o 1 proc. do 62,92 dolara. Taki sam spadek, ale do 67,37 dolarów, notuje baryłka ropy Brent na ICE w dostawach na kwiecień.

W piątek prezydent USA Donald Trump stwierdził, że rozmowy amerykańsko-irańskie w Omanie były bardzo dobre, a Teheran „bardzo chce” porozumienia. Dodał też, że nie spieszy się z użyciem siły.

W piątek Departament Stanu USA nałożył sankcje na 15 podmiotów, 2 osoby i 14 jednostek należących do floty cieni nielegalnie handlujących irańską ropą, produktami naftowymi i petrochemicznymi. Z kolei w sobotę Donald Trump oficjalnie zezwolił swojej administracji na nakładanie ceł na kraje handlujące z Iranem. 11 lutego ma spotkać się z izraelskim premierem Benjaminem Netanjahu, by przygotować się do nałożenia tych ceł.

Eksperci przyglądają się również przepływom ropy do Indii. W ramach porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi Delhi miało odejść od sprowadzania surowca z Rosji w zamian za obniżenie ceł.

Źródło: PAP