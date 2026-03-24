Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.03.2026
24.03.2026 08:12

Ceny ropy znów rosną. Inwestorzy obawiają się eskalacji wojny

We wtorek ceny ropy naftowej znów idą w górę, odrabiając gwałtowne spadki z poniedziałku. Inwestorzy obawiają się wciągnięcia innych państw na Bliskim Wschodzie w wojnę z Iranem. Brent znów kosztuje ponad 100 dolarów za baryłkę.

Na godz. 8.10 baryłka West Texas Intermediate kosztuje na NYMEX 90,9 dolarów, w górę o 2,8 proc. Z kolei baryłka ropy Brent drożeje o 2,7 proc. do 102,6 dolarów.

W poniedziałek cena ropy Brent spadła o 11 proc., poniżej granicy 100 dolarów za baryłkę. Był to efekt decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o odroczeniu o pięć dni zapowiadanych wcześniej ataków na irańskie elektrownie.

Inwestorzy boją się wciągnięcia kolejnych państw do wojny

„Wall Street Journal” podał jednak, że Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie mogą przygotowywać się do przyłączenia do wojny z Iranem.

– Gdyby państwa Zatoki Perskiej przyłączyły się do konfliktu, oznaczałoby to znaczną jego eskalację. Rynek pozostaje bardzo wrażliwy na napływające doniesienia – powiedziała Linh Tran, analityczka rynku w XS.com.

Pojawiają się także informacje o tym, że Izrael zachęca Azerbejdżan do przyłączenia się do wojny. Taki krok mógłby wciągnąć w konflikt także Turcję, która podpisała z Baku porozumienie o wzajemnym wsparciu w przypadku agresji.

Ceny ropy gwałtownie wzrosły po izraelsko-amerykańskim ataku na Iran, który rozpoczął się 28 lutego. Konflikt rozlał się na Bliski Wschód i doprowadził do sparaliżowania żeglugi w Cieśninie Ormuz. Płynie tamtędy 20–25 proc. światowych dostaw ropy i 20 proc. dostaw LNG. Efektem blokady jest m.in. ograniczenie wydobycia z powodu przepełnienia magazynów surowcem, który nie może zostać załadowany na statki.

Od początku wojny ropa Brent zdrożała o ponad 40 proc. Jeszcze mocniej wzrosły ceny oleju napędowego i paliwa lotniczego.

Jeśli ten szok potrwa dłużej, ta ekstremalna presja, która obecnie koncentruje się na Bliskim Wschodzie i w Azji, rozprzestrzeni się – ostrzegł w Bloomberg TV Daan Struyven, wicedyrektor w Goldman Sachs.

Źródło: PAP, XYZ

Urodzeni w latach 90. wygrali gospodarczo. Kolejne pokolenia mogą mieć trudniej. A jak mieli starsi?
Warunki gospodarcze, w których dorastają poszczególne pokolenia, różnią się między krajami i epokami. Z danych wynika, że Polacy urodzeni w połowie lat 90. trafili na wyjątkowy moment – szybki wzrost gospodarczy, który przyspieszał ich dochody w dorosłym życiu. Jednocześnie dorastali w realiach wysokiego bezrobocia i kosztów transformacji. Porównaliśmy ich sytuację z równieśnikami z innych krajów. Warunki gospodarcze, w których dorastają poszczególne pokolenia, mogą znacząco różnić się między krajami i epokami. Analiza średniego wzrostu PKB na osobę pokazuje, że Polacy urodzeni w połowie lat 90-tych XX wieku doświadczyli jak dotąd wyjątkowo szybkiego wzrostu gospodarczego w ciągu swojego życia – znacznie wyższego niż ich rówieśnicy w krajach rozwiniętych. Jednocześnie ich dzieciństwo przypadło na okres wysokiego bezrobocia i kosztów transformacji gospodarczej.
23.03.2026
Deloitte ocenił własnego klienta? Spór o miliardy z KPO dla Izery i zarzuty konfliktu interesów
Zielone światło w konkursie na miliardy złotych z KPO otrzymała spółka ElectroMobility Poland (EMP). Wnioski oceniał zewnętrzny doradca – Deloitte Advisory – który w poprzednich latach współpracował z EMP, inkasując ponad 4 mln zł. Odrzuceni wnioskodawcy mówią wprost: „to konflikt interesów”. Pojawiają się też pytania o ewentualną współpracę projektu z chińskimi partnerami.
24.03.2026
Sojusz podobnie myślących. UE i Australia dopinają wielką umowę handlową
Widmo kolejnych amerykańskich ceł robi swoje: Unia Europejska i Australia podpiszą umowę handlową po ośmiu latach trudnych negocjacji. Z perspektywy Brukseli i Canberry to nie tylko potencjalne zyski dla biznesu, ale przede wszystkim strategiczne zbliżenie pomiędzy „myślącymi podobnie”. I choć politycy mówią o historycznym porozumieniu, diabeł tkwi w szczegółach. Zanim umowa stanie się faktem, musi przetrwać starcie z potężnym lobby rolniczym i skomplikowaną procedurą ratyfikacyjną w obu stolicach.
24.03.2026
Wojna na Bliskim Wschodzie kosztuje biura podróży miliony. Czy latem Polacy postawią na Europę?
Giełdowy Rainbow podsumował koszty związane z atakiem na Iran, ale wojna nie załamała sprzedaży oferty na lato. Itaka i Wakacje.pl przewidują większe zainteresowanie wakacjami w Europie. Z kolei w eSky klienci zamiast rezygnować z wyjazdów na Bliski Wschód po prostu wybierają inne kierunki.
23.03.2026
Arabia Saudyjska przejmuje inicjatywę. Wojna na Bliskim Wschodzie osłabia pozycję ZEA w Afryce
Bliskowschodni kryzys może przetasować układ sił nie tylko w Zatoce Perskiej, ale także w Afryce. Gdy ZEA tracą reputację stabilnego hubu handlowego, Arabia Saudyjska wzmacnia swój wizerunek bezpieczniejszego i bardziej przewidywalnego partnera. To może mieć konsekwencje także dla polskich eksporterów, którzy dziś korzystają z emirackich pośredników.
24.03.2026
Pięć kroków w kierunku transformacji ciepłownictwa, które odciążą portfele Polaków
Aby ograniczyć emisje i zapewnić gospodarstwom domowym dostęp do stabilnych i przystępnych cenowo źródeł ciepła, konieczna jest całościowa transformacja polskiego ciepłownictwa. Choć początkowe nakłady będą wysokie, w dłuższej perspektywie pozwolą na stabilizację cen.
23.03.2026