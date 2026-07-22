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22.07.2026 09:56

Polska Grupa Hutnicza konsoliduje Andorię i Hutę Małapanew. Ma wsparcie Grupy Virtus

Grupa Virtus podpisała porozumienie term sheet z Polską Grupą Hutniczą (PGH) i spółkami Supra Investments oraz Doradztwo Gospodarcze Scorpion Jan Szlązak. PGH zamierza uruchomić produkcję dla sektora obronnego i przejść z NewConnect na główny rynek warszawskiej giełdy.

Podpisany dokument zakłada konsolidację aktywów przemysłowych Andorii (to wytwórnia silników i odlewnia w Andrychowie – red.) i Huty Małapanew. Udziały obejmie PGH. Celem współpracy jest rozwój projektów w sektorze hutniczym i obronnym, w tym uruchomienie produkcji korpusów MK82, korpusów rakietowych oraz komponentów odlewniczych do amunicji kalibru 155 mm.

Grupa Virtus ma objąć akcje PGH w emisji planowanej przez spółkę w celu pozyskania kapitału na poszerzenie działalności. Ma zainwestować co najmniej 2 mln zł. Rolą Grupy Virtus ma być przede wszystkim uczestnictwo w pozyskiwaniu kapitału, wsparcie procesu finansowania projektu oraz koordynacja działań związanych z rozwojem współpracy handlowej i przemysłowej z krajowymi oraz zagranicznymi partnerami biznesowymi.

– Podpisanie tej deklaracji to ważny krok w budowaniu polskiego potencjału zbrojeniowego. Cieszę się, że jesteśmy jego częścią. Dlatego zadeklarowaliśmy, że obejmiemy część akcji w ramach planowanej emisji o wartości co najmniej 2 mln zł. Konsolidacja Andorii i Huty Małapanew otwiera drogę do uruchomienia produkcji o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa kraju, od korpusów MK82 po komponenty do amunicji kalibru 155 mm. Rozbudowa krajowych sił produkcyjnych, szczególnie zbrojeniowych, to dziś jedno z kluczowych wyzwań polskiego przemysłu – skomentował prezes Grupy Virtus Roman Rafał Rachalewski.

Grupa Virtus wesprze konsolidację Andorii i Huty Małapanew

Polska Grupa Hutnicza jest obecnie notowana na NewConnect. Wcześniej prowadziła działalność jako Hemp & Health. W czerwcu spółka zakończyła przegląd opcji strategicznych, w wyniku którego uznano, że najkorzystniejszym kierunkiem rozwoju będzie rozpoczęcie działalności w sektorze obronnym. 20 lipca 2026 r. sąd zarejestrował zmianę statutu spółki.

PGH planuje z kolei wyemitować 7 mln nowych akcji o wartości emisyjnej 3 zł za papier. Łączna wartość emisji wyniesie 21 mln zł. Decyzja w tej sprawie ma zapaść na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zaplanowanym na 10 sierpnia 2026 r.

Grupa Virtus zadeklarowała objęcie akcji co najmniej 2 mln zł. Pozostała część emisji zostanie skierowana do inwestorów kwalifikowanych.

Fundusze z nowej emisji będą przeznaczone na pozyskanie kapitału obrotowego finansującego bieżącą działalność oraz rozwój nowych projektów realizowanych przez Andorię oraz Hutę Małapanew. Nie będą przeznaczone na spłatę zadłużenia grupy – podano.

PGH obejmie udziały Andorii i Huty Małapanew

W ramach transakcji właściciele hut – Scorpion i Supra Investments – obejmą łącznie ok. 69,1 proc. kapitału zakładowego PGH po planowanych emisjach, w zamian za wniesienie 100 proc. udziałów Andorii i Huty Małapanew.

Planowana jest również restrukturyzacja zadłużenia obligacyjnego obu spółek oraz kolejna emisja akcji PGH o wartości 40-80 mln zł.

Term sheet, który dziś podpisaliśmy, pozwoli nam na dalszy rozwój w ramach skonsolidowanej grupy. Wejście do struktur PGH oraz pozyskanie kapitału obrotowego pozwoli nam przygotować się do zwiększenia naszych sił wytwórczych i uruchomienia strategicznej produkcji zbrojeniowej, a także kolejnych projektów cywilnych. Cieszę się, że planowana restrukturyzacja da nam stabilną podstawę finansową do realizacji tych celów – skomentował Rafał Szlązak, prezes zarządu Huty Małapanew.

Jak podano w komunikacie, zadłużenie obligacyjne Andorii i Huty Małapanew jest przedmiotem odrębnych, równolegle prowadzonych negocjacji dotyczących przedłużenia terminu wykupu. „W miejsce jednorazowej spłaty z góry określoną kwotą rolowane zadłużenie obligacyjne stanowić będzie odrębny temat do docelowej spłaty/refinansowania w horyzoncie odpowiadającym okresom rolowania, finansowany w szczególności z przyszłych przepływów pieniężnych PGH z kontraktów cywilnych i wojskowych realizowanych przez Andorię i Hutę Małapanew oraz – fakultatywnie – z innych źródeł uzgodnionych w dokumentacji transakcyjnej (np. sprzedaż wybranych aktywów niezwiązanych z działalnością operacyjną)" – podano w komunikacie PGH.

PGH planuje przejść na główny rynek GPW

Polska Grupa Hutnicza deklaruje także, że zamierza podjąć działania zmierzające do przejścia z rynku NewConnect na Rynek Główny GPW.

Realizacja transakcji jest uzależniona od pozytywnego zakończenia due diligence, uzyskania zgód korporacyjnych i wierzycieli oraz zawarcia ostatecznej dokumentacji transakcyjnej.

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