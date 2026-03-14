14.03.2026 09:22

Kanada dostarczy na rynek 23,6 mln baryłek ropy

Kanada dostarczy na rynek 23,6 mln baryłek ropy naftowej, w ramach zapowiedzianego udostępnienia przez kraje Międzynarodowej Agencji Energetycznej 400 mln baryłek ropy naftowej – poinformował w piątek wieczorem minister energii Kanady Tim Hodgson.

„Jesteśmy czwartym co do wielkości na świecie dostawcą ropy i największym w ramach MAE. Będziemy wspierać to wspólne działanie 23,6 mln kanadyjskich baryłek, wyprodukowanych przez nasz przemysł” – napisał Hodgson w oświadczeniu. Dodał, że w najbliższych miesiącach Kanada zamierza również zwiększyć eksport gazu, „udostępniając dodatkowe paliwo sojusznikom na całym świecie”.

W środę szef MAE Fatih Birol poinformował, że 32 kraje MAE jednogłośnie uzgodniły skierowanie na rynek 400 mln baryłek ropy naftowej. Celem tych działań jest obniżenie cen surowca, które gwałtownie wzrosły w wyniku wojny USA i Izraela z Iranem. To największe dotąd takie uruchomienie rezerw. Dla porównania, w 2022 r., tuż po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę, kraje członkowskie MAE skierowały na rynek 182 mln baryłek ropy – a więc dwukrotnie mniej – w ramach dwóch transz.

400 mln baryłek to około jednej trzeciej rezerw rządowych posiadanych przez kraje członkowskie MAE. Do tej pory decyzje o uwolnieniu części rezerw ropy naftowej podjęły USA, Niemcy oraz Włochy.

Źródło: PAP/XYZ

Na zdjęciu stacja benzynowa w kanadyjskim Edmonton
Na zdjęciu stacja benzynowa w kanadyjskim Edmonton. Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
