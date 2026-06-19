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19.06.2026 08:16

Maciej Lasek odwołany z funkcji pełnomocnika rządu ds. CPK. Zastąpi go Piotr Malepszak

Premier Donald Tusk odwołał Macieja Laska z funkcji pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Na stanowisko to powołał Piotra Malepszaka – podało Ministerstwo Infrastruktury.

„Z dniem 19 czerwca 2026 r. następuje zmiana na stanowisku pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, odpowiedzialnego za realizację projektu Port Polska. Decyzją prezesa Rady Ministrów z tej funkcji odwołany został sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Lasek. Jednocześnie na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw CPK powołany został podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, dotychczas odpowiedzialny za transport kolejowy" – podał resort w komunikacie.

Minister Klimczak: to Maciej Lasek złożył dymisję

Informację skomentował także minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który w piątek rano był gościem radia RMF FM.

– Zgodnie z decyzją premiera, Maciej Lasek, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, został odwołany z dniem dzisiejszym, a powołany na to stanowisko został dotychczasowy wiceminister infrastruktury, odpowiedzialny za kolej Piotr Malepszak – powiedział w RMF FM minister.

Pytany o powody odwołania, Dariusz Klimczak wskazał:

– Wczoraj przekazałem panu ministrowi Laskowi dokument podpisany przez prezesa rady Ministrów. Tam nie ma uzasadnienia. Jest odwołanie. Rozmawiałem z panem Laskiem, nie przedstawiał żadnego uzasadnienia, przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę. To on złożył dymisję (...) – podał Dariusz Klimczak.

Dopytywany, czy jest więc to decyzja byłego pełnomocnika, a nie premiera, minister infrastruktury wskazał:

– Pan Maciej Lasek powiedział mi, że pewien ważny etap budowy nowego lotniska i kolei dużych prędkości został zamknięty. W poniedziałek będzie podpisana najważniejsza z dotychczasowych umów wykonawczych, czyli fizyczne rozpoczęcie prac budowy terminala i lotniska.

Lasek to ekspert z branży lotniczej. Został pełnomocnikiem ds. CPK krótko po zmianie władzy w 2023 r. Został powołany na to stanowisko w grudniu 2023 r. W lipcu 2024 r. został wiceministrem infrastruktury.

Malepszak kierował spółką CPK. Będzie nowym pełnomocnikiem rządu

Nowy pełnomocnik rządu ds. CPK – Piotr Malepszak – wiceministrem infrastruktury jest od grudnia 2023 r. Jest ekspertem branży kolejowej.

W latach 2008–2016 pracował w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe, gdzie był m.in. dyrektorem Biura Dróg Kolejowych i pełnomocnikiem zarządu ds. rewitalizacji linii kolejowych. W latach 2017–2018 był członkiem zarządu ds. technicznych w Kolejach Dolnośląskich.

Malepszak ma także istotne doświadczenie związane z projektem CPK. W latach 2018–2020 był wiceprezesem ds. komponentu kolejowego w spółce Centralny Port Komunikacyjny. Następnie pełnił obowiązki prezesa spółki.

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Źródło: PAP/XYZ. Tekst zakutalizowano.

Maciej Lasek został odwołany ze stanowiska pełnomocnika rządu ds. CPK. Fot. PAP/Radek Pietruszka
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