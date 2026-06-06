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NEWSROOM XYZ
06.06.2026 11:50

Orlen obniża ceny hurtowe paliw. Benzyna i diesel będą tańsze

Orlen obniżył w sobotę hurtowe ceny paliw. Zgodnie z nowym cennikiem najmocniej potaniała benzyna 95, a najmniej – diesel.

Według obowiązującego od soboty cennika hurtowego Orlenu benzyna Eurosuper 95 jest tańsza o 70 zł, kosztując 5 189 zł za m sześc. Tymczasem benzyna Super Plus 98 potaniała o 52 zł do 5 785 zł za m sześc., a Ekodiesel – o 24 zł do 5 674 zł.

Poprzednia zmiana cennika koncernu zaszła w czwartek. Orlen podniósł wtedy ceny wszystkich paliw – o 56 zł dla „95-tki”, o 103 zł dla „98-tki” i o 70 zł w przypadku diesla.

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W piątek ceny ropy wyraźnie spadły – europejski benchmark Brent potaniał o 2,1 proc. do 93,01 dolarów za baryłkę, a amerykański benchmark West Texas Intermediate – o 3 proc. do 90,3 dolara za baryłkę.

Od 31 marca w Polsce obowiązuje pakiet „Ceny Paliwa Niżej”. Według ostatniego przedłużenia ma obowiązywać „CPN” do 15 czerwca. Kolejne przedłużenia są niewykluczone

Pakiet „Ceny Paliw Niżej” obejmuje:

  • ceny maksymalne, ogłaszane codziennie przez ministra energii w obwieszczeniu,
  • obniżkę VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc.,
  • obniżkę akcyzy na paliwa o 29 zł dla benzyny i o 28 zł dla oleju napędowego do najniższego poziomu akceptowanego przez Unię Europejską.

Obowiązujące w weekend i w poniedziałek maksymalne ceny paliw to 6 zł dla „95-tki”, 6,63 zł dla „98-mki” oraz 6,48 zł dla diesla.

Źródło: PAP, XYZ

Podatek od nadmiarowych zysków bulwersuje branżę paliwową
Siedzibę Orlenu
Zgodnie z nowym cennikiem najmocniej potaniała benzyna 95, a najmniej – diesel.
Fot. PAP/Leszek Szymański
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