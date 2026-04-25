Prezes PKOl zapowiada pozew przeciwko ministrowi sportu

Afera Zondacrypto podgrzewa atmosferę w polskim sporcie. Prezesi polskich związków sportowych oraz minister sportu Jakub Rutnicki po spotkaniu w piątek zaapelowali o dymisję prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) Radosława Piesiewicza. On sam z kolei zapowiedział pozew przeciwko ministrowi.

Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki spotkał się w piątek na stadionie PGE Narodowym z prezesami polskich związków sportowych. Spotkanie zostało zwołane w odpowiedzi na aferę ze sponsorem generalnym PKOl – giełdą kryptowalut Zondacrypto.

Po spotkaniu minister i prezesi wydali oświadczenie, w którym nawołują do dymisji Radosława Piesiewicza. Pod pismem podpisały się 52 związki sportowe. Oświadczenie zostało przyjęte przez aklamację.

– Jesteśmy tutaj przede wszystkim, by wyrazić jednoznaczne stanowisko dotyczące ochrony wizerunku polskiego sportowca. Wizerunek polskiego sportowca musi być i jest święty, to jest nasze dobro narodowe, którego musimy strzec. Ale też zdajemy sobie sprawę, że ostatnie tygodnie i gigantyczna afera wizerunkowa dotycząca PKOl najbardziej dotyka polski sport, polskich sportowców i Polski Komitet Olimpijski – powiedział na konferencji po spotkaniu minister Rutnicki.

– Wyrażamy stanowczą dezaprobatę wobec działań prezesa PKOl Radosława Piesiewicza, które doprowadziły do naruszenia zaufania do PKOl i polskich sportowców, a w konsekwencji wywołały poważne skutki wizerunkowe dla całego systemu sportu, w tym podmiotów wspierających polski sport, tj. spółek skarbu państwa i Wojska Polskiego – napisano w oświadczeniu odczytanym przez czterokrotnego mistrza olimpijskiego w chodzie Roberta Korzeniowskiego.

– W szczególności sprzeciw budzi nieodpowiedzialne i instrumentalne wykorzystanie polskich medalistów olimpijskich, w tym sportowców munduru Wojska Polskiego, do promowania podmiotu z obszaru rynku kryptowalut, wobec którego formułowane są poważne zastrzeżenia natury prawnej i reputacyjnej, a jego działalność rodzi istotne wątpliwości co do przejrzystości operacji i bezpieczeństwa powierzonych środków – dodano.

Piesiewicz zapowiada pozew przeciwko ministrowi Rutnickiemu

Rzeczniczka PKOl Katarzyna Kochaniak-Roman, proszona o przedstawienie stanowiska organizacji wobec apelu związków sportowych, przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że instytucja „nie komentuje doniesień medialnych".

Prezes PKOl zapowiedział z kolei w wywiadzie dla Telewizji Republika pozew przeciwko ministrowi Rutnickiemu. Jak twierdzi Piesiewicz, minister nazwał go „założycielem Zondacrypto".

Polecamy: Instytut Monitorowania Mediów: większość wydatków reklamowych Zondacrypto trafiła do TV Republiki

– Pan minister Rutnicki oskarża mnie, że jestem założycielem firmy Zondacrypto, co jest oczywiście kłamstwem. To jest pomówienie, zniesławienie. Złożę pozew przeciwko panu ministrowi. Mam nadzieję, że będzie miał na tyle odwagi cywilnej, że zrzeknie się immunitetu – powiedział Piesiewicz w wywiadzie dla Telewizji Republika.

– Ta fala hejtu wylana przez pana ministra oraz obarczenie tylko i wyłącznie mnie, jednoosobowo, za to, że podpisałem umowę sponsoringową z firmą Zondacrypto, to jest szaleństwo – dodał.

Odnosząc się do umowy z Zondacrypto, Piesiewicz wyliczył wiele krajowych klubów piłkarskich, koszykarskie Dziki Warszawa, wyścig kolarski Tour de Pologne, włoskie kluby piłkarskie Atalanta Bergamo i Juventus Turyn, które podpisały podobne porozumienia z tą firmą.

– Może pan minister zaapelowałby do prezesów tych klubów, żeby podali się do dymisji? – zapytał retorycznie.

Część klubów sportowych wycofała się już ze współpracy z firmą. Taką decyzję podjęły m. in. Dziki Warszawa, o których wspomniał Piesiewicz, GKS Katowice, Pogoń Szczecin, Raków Częstochowa i Wieczysta Kraków.

Źródło: PAP