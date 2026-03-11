Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.03.2026
NEWSROOM XYZ
11.03.2026 10:10

Prokuratura wszczyna śledztwo ws. polskiego wątku afery Epsteina. Podejrzewa handel ludźmi

10 marca prokurator z Zespołu Śledczego nr 5 wszczął śledztwo w sprawie dopuszczenia się handlu ludźmi – poinformowała Prokuratura Krajowa. Śledczy mówią o „międzynarodowej grupie przestępczej”. To pokłosie publikacji dokumentów ws. afery Epsteina.

Śledztwo dotyczy okresu od 2009 r. do sierpnia 2019 r. Po zapoznaniu się z materiałami zamieszczonymi na stronie Departamentu Sprawiedliwości USA śledczy uznali, że dokumenty „wskazują na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa handlu ludźmi, w tym na terytorium Polski”.

Proceder miał polegać na werbowaniu w Polsce „bliżej nieustalonych” dorosłych, ale też małoletnich kobiet, w tym Polek. Miały być wprowadzane w błąd co do pracy, którą będą wykonywać za granicą, by następnie zostać wywiezione i przekazane „innym osobom w celu seksualnego wykorzystania”.

Przeczytaj więcej: Epstein i Europa Środkowo-Wschodnia. Region jako zaplecze rekrutacyjne

Dzięki wszczęciu śledztwa prokuratura będzie mogła przeprowadzić pełne postępowanie dowodowe. „Jedną z pierwszych decyzji procesowych będzie skierowanie do dwóch państw europejskich wniosków o przekazanie informacji i dowodów w ramach Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego” – zapowiada PK.

Śledztwo prowadzi zespół śledczy nr 5, powołany przez Prokuraturę Krajową pod koniec lutego. Wcześniej, na początku lutego, premier Donald Tusk ogłosił, że specjalny zespół zbada polskie wątki w aktach Epsteina. Na czele zespołu stanął minister Waldemar Żurek.

„Handel ludźmi jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 20” – przypomina Prokuratura.

2008 roku Jeffrey Epstein został skazany za nakłanianie nieletnich dziewcząt do prostytucji. Jak twierdzą śledczy, w swoich rezydencjach na Florydzie i w Nowym Jorku wykorzystywał dziesiątki nieletnich dziewcząt. Na swoją wyspę zapraszał wielu celebrytów. W 2019 roku zmarł w więzieniu tuż przed rozpoczęciem procesu. Jego śmierć uznano za samobójstwo. Pojawiło się wiele teorii spiskowych, według których mogło to być zabójstwo, mające uniemożliwić mu zeznania przed sądem.

W ostatnich tygodniach sprawa objęła m.in. byłego księcia Wielkiej Brytanii Andrzeja Mountbatten-Windsora, byłego prezydenta USA Billa Clintona czy byłego ambasadora Wielkiej Brytanii.

Bilbord na Times Square z apelem o ujawienie całości akt sprawy Epsteina
Sledczy uznali, że dokumenty „wskazują na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa handlu ludźmi".
Fot. Adam Gray/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Trzy lotniska motorem cargo w Polsce. Co po ataku na Iran?
Cargo w Polsce ma się całkiem dobrze i notuje stałe wzrosty rok do roku. Nadal jest on jednak relatywnie niewielki w skali całej Europy Zachodniej i koncentruje się wokół kilku lotnisk. Teraz dodatkowe zamieszanie dla lotów cargo do Europy może wprowadzić wojna na Bliskim Wschodzie.
09.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rok Biedronki na Słowacji. Duży start, ale bez rewolucji w sklepach
Wejściu Biedronki na słowacki rynek towarzyszyła potężna kampania reklamowa i duże oczekiwania. Po roku obecności sieć została dobrze przyjęta przez klientów, ale nie zmieniła znacząco ich codziennych zakupów. Eksperci oceniają, że Biedronka stała się jednym z wielu graczy na tamtejszym rynku, podczas gdy firma podkreśla, że konsekwentnie realizuje strategię i rozwija sieć krok po kroku.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Donald Trump więcej traci, niż zyskuje na wojnie w Iranie. Co go może skłonić do piwotu?
Wojna w Iranie zniszczyła jego potencjał militarny i znacząco opóźniła program nuklearny. Jeśli jednak prezydent USA myślał, że obali reżim tylko przy pomocy nalotów z powietrza, to bardzo się przeliczył. Na dodatek rozpoczął wojnę wbrew swoim wcześniejszym deklaracjom. Droższa ropa oznacza wyższą inflację, a to może zniechęcić do administracji amerykańskich wyborców przed połówkowymi wyborami do Kongresu.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Nowa era technologii w Gdańsku. Jak nadążyć za zmianami? Infoshare 2026
Coraz więcej organizacji wykorzystuje AI w codziennej działalności, jednak tylko nieliczne potrafią wdrożyć ją w całej strukturze biznesowej. Właśnie o tym, jak przekuć dynamiczny rozwój technologii w realną przewagę rynkową, będą rozmawiać przedsiębiorcy, inwestorzy i eksperci podczas konferencji Infoshare 2026 w Gdańsku.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cosma: medyczną marihuanę mogłoby przyjmować 100 razy więcej pacjentów. „Lekarze się boją"
Rynek medycznej marihuany w Niemczech i Wielkiej Brytanii wart jest łącznie ok. 3 mld zł, a w Polsce to 360 mln zł. – Konopie mogłyby potencjalnie znaleźć zastosowanie nawet u 8 mln Polaków. Dziś korzysta z nich jedynie ok. 50-60 tys. pacjentów – mówi Łukasz Kręski, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej spółki Cosma.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czy samorządowcy są blisko ludzi? Raport: między urzędem a mieszkańcami wciąż jest duży dystans
Raport Fundacji Batorego pokazuje, że wskaźnik „codziennej demokracji lokalnej” w Polsce wynosi zaledwie 42 na 100 punktów. Najsłabiej oceniana jest otwartość urzędników na dialog z mieszkańcami, co sugeruje, że formalne przepisy o partycypacji obywatelskiej często nie przekładają się na realne zaangażowanie społeczności lokalnych.
11.03.2026