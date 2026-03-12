Rząd nie wyklucza decyzji ws. VAT na paliwa. "Jeśli rynek ropy nie będzie się stabilizował"

Jeżeli sytuacja na rynkach ropy nie będzie się stabilizowała, to rząd będzie podejmował decyzje ws. działań podatkowych, także w zakresie VAT, które obniżą ceny paliw – przekazał w czwartek w Sejmie minister energii Miłosz Motyka.

Szef resortu energii odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania posłów Lewicy w sprawie działań podejmowanych przez Ministerstwo Energii w zakresie monitorowania stanu bezpieczeństwa energetycznego Polski od początku marca 2026 r. w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Motyka przypomniał, że rząd podejmuje działania ws. cen paliw. – To jest obniżka marży przez Orlen praktycznie do zera, to jest specjalna promocja, jeżeli chodzi o zakup paliwa dla klientów. (...) Poza tym działania Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), także związane z impulsem na rynek – powiedział.

– Jeżeli sytuacja na rynkach nie będzie się stabilizowała po uruchomieniu tych rezerw (z zasobów MAE), (...) to będziemy podejmowali decyzje także wspólnie z Ministerstwem Finansów o działaniach podatkowych, które będą obniżały tę cenę, także jeżeli chodzi o VAT – podkreślił minister Motyka.

Kraje Międzynarodowej Agencji Energetycznej w środę jednogłośnie uzgodniły skierowanie na rynek 400 mln baryłek ropy naftowej. Celem tych działań jest obniżenie cen surowca, które gwałtownie wzrosły w wyniku wojny USA i Izraela z Iranem. 400 mln baryłek to około jednej trzeciej rezerw rządowych posiadanych przez 32 kraje członkowskie MAE. Odpowiednie decyzje w tym zakresie podjęły już Niemcy, USA, a według Reutersa także Włochy.

