Fundusze inwestycyjne. Oto najwięksi wygrani i przegrani czerwca 2026 r. na rynkach finansowych

W czerwcu obligacje wróciły do łask, a metale i kryptowaluty znalazły się głęboko pod kreską. Na plusie miesiąc zakończyło 67 proc. analizowanych funduszy. Najlepiej wypadły produkty dłużne oraz wybrane strategie akcyjne – wynika z danych zebranych przez portal Analizy.pl.

Na zdjęciu ilustracyjnym wykres kursu na tablecie. Fot. primeimages/Getty Images

W czerwcu dodatnią stopę zwrotu wypracowało w sumie nieco ponad dwie trzecie analizowanych funduszy.

Europejskie rynki rozwinięte najlepsze, polska giełda na minusie

W ujęciu średnim najlepiej wypadły fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych (+2,9 proc.), fundusze papierów dłużnych USA uniwersalne (+2,4 proc.), fundusze polskich obligacji skarbowych (+2,4 proc.), fundusze akcji europejskich rynków wschodzących (+2,2 proc.) oraz fundusze polskich papierów dłużnych uniwersalne (+2,0 proc.).

Na drugim biegunie znalazły się fundusze rynku kryptowalut, metali szlachetnych (-15,9 proc.) oraz strategie surowcowe, którym ciążyła silna przecena złota, srebra, ropy i bitcoina.

Na GPW główny indeks WIG ustanowił w trakcie miesiąca historyczny szczyt powyżej 140 tys. pkt, po czym oddał część zwyżek i zakończył czerwiec w okolicy 135,6 tys. pkt (-1 proc. w czerwcu). Zdecydowanie słabiej zachowywał się segment małych i średnich spółek – sWIG80 spadł do ok. 30,6 tys. pkt (-4,9 proc.), podczas gdy mWIG40 zakończył miesiąc w pobliżu 9,45 tys. pkt (-1,9 proc.).

To znalazło odzwierciedlenie w wynikach funduszy akcji polskich, które w ujęciu średnim zakończyły miesiąc 0,7-0,8 proc. pod kreską.

Najważniejszym wydarzeniem miesiąca na polskim rynku była poprawa notowań obligacji skarbowych. Rentowność polskich 10-latek wróciła w okolice 5,30 proc., co przełożyło się na wyraźną zwyżkę wyników funduszy obligacji skarbowych. Potwierdza to zachowanie indeksu TBSP, który zamknął miesiąc na poziomie 2271,55 pkt, zyskując w czerwcu niemal 1,9 proc.

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Analizy.pl podały, że w grupie funduszy papierów dłużnych polskich skarbowych średni wynik wyniósł 2,4 proc. Dobrze zachowały się również fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne, które zarobiły średnio 2,1 proc.

Wśród grup dłużnych relatywnie dobrze wypadły także fundusze papierów dłużnych USA uniwersalne. Średni wynik wyniósł 2,5 proc.

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Ropa, złoto, kryptowaluty wśród największych przegranych czerwca 2026 r.

Największe straty skoncentrowały się w funduszach surowcowych, metali szlachetnych i kryptowalut. Ropa Brent potaniała w czerwcu o ponad 20 proc., notując największą miesięczną przecenę od 2020 r. Ropa oddała premię geopolityczną, ponieważ inwestorzy zaczęli wyceniać możliwość deeskalacji napięć USA–Iran i stopniowego odblokowania przepływów przez cieśninę Ormuz, co zmniejszyło premię geopolityczną w cenach surowca. W grupie funduszy rynku surowców pozostałe średnia stopa zwrotu wyniosła -12,2 proc.

Jeszcze większe znaczenie dla funduszy miała przecena metali szlachetnych. Złoto spadło w czerwcu o 11 proc., a cały kwartał był dla niego najsłabszy od 13 lat. Metalom ciążyły oczekiwania wyższych stóp procentowych w USA, mocniejszy dolar i rosnący koszt alternatywny utrzymywania aktywów bez kuponu. Przecena dotknęła także srebro.

W funduszach przełożyło się to na bardzo głębokie straty, szczególnie tam, gdzie strategia była oparta bezpośrednio na srebrze albo dodatkowo wykorzystywała dźwignię finansową. W grupie funduszy rynku surowców – metale szlachetne średnia stopa zwrotu wyniosła -15,1 proc.

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Źródło: PAP