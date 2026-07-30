Sąd zdecydował w sprawie zażalenia Allegro. Platforma musi zmienić sposób wyświetlania metod dostawy

Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecydował w sprawie zażalenia złożonego przez Allegro na postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń Fundacji Forum Konsumentów. Na czas postępowania platforma będzie musiałą stosować wytyczne sądu dotyczące sposobu prezentowania metod dostawy w ramach usługi "Allegro Smart!".

Allegro musi zmienić sposób wyświetlania metod dostawy na czas postępowania toczącego się na wniosek Fundacji Forum Konsumentów. Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Jednocześnie sąd uwzględnił zażalenie Allegro w zakresie sposobu naliczania kary finansowej, jaką Sąd Okręgowy zagroził firmie na rzecz Fundacji Forum Konsumentów na wypadek naruszenia obowiązków określonych w postanowieniu o zabezpieczeniu.

„W szczególności sąd w sposób precyzyjny ustalił, że kara dotyczy każdego dnia naruszenia obowiązków określonych w postanowieniu oraz określił jej maksymalną wysokość na 20 tys. zł za dzień" – podało Allegro. Jak podano w komunikacie, spółka jest usatysfakcjonowana doprecyzowaniem klauzuli dotyczącej kary finansowej.

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Fundacja Forum Konsumentów kontra Allegro

Przypomnijmy, że w styczniu Allegro otrzymało postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o zabezpieczeniu roszczeń Fundacji Forum Konsumentów. Decyzja dotyczyła sposobu prezentacji metod dostawy w procesie zakupowym serwisu Allegro.pl.

Sąd, na wniosek Fundacji Forum Konsumentów, zakazał Allegro wyświetlania na stronie finalizacji transakcji niepełnej listy metod dostawy, które oferuje sprzedający. Dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik dodaje do koszyka produkty o wartości kwalifikującej do bezpłatnej dostawy w ramach usługi „Allegro Smart!”.

W tymczasowym zabezpieczeniu sądowym zabroniono również domyślnego oznaczania lub wyróżniania jakiejkolwiek metody dostawy, jeśli dotyczy ona ofert objętych usługą „Allegro Smart!”. Allegro musi zapewnić równorzędne prezentowanie wszystkich dostępnych opcji przewidzianych przez sprzedającego.

Na czas trwania postępowania Allegro PL zostało zobowiązane do wyświetlania kompletnej listy metod dostawy oferowanych przez sprzedawcę bez jakichkolwiek wskazań, która z nich powinna być preferowana. Dotyczy to również wersji mobilnej aplikacji Allegro.

Allegro złożyło zażalenie na to postanowienie. Do czasu jego rozpatrzenia nie musiało stosować wytycznych sądu. Po tym, jak warszawski Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie spółki w tej kwestii, musi ona wdrożyć nakazy i zakazy wydane przez Sąd Okręgowy.

Allegro uważa, że roszczenia fundacji są bezzasadne

„Spółka podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, że roszczenia Fundacji Forum Konsumentów są całkowicie bezpodstawne" – podało Allegro w czwartkowym komunikacie.

„ Spółka podkreśla, że powyższe postanowienie dotyczy wyłącznie kwestii zabezpieczenia powództwa i nie rozstrzyga sprawy wszczętej przez Fundację Forum Konsumentów co do meritum. Główna sprawa będzie się nadal toczyć przed Sądem Okręgowym w Warszawie, a Allegro PL będzie podejmować dalsze kroki prawne w celu obrony swoich praw w toku procesu głównego" – podano także.

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