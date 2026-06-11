Pierwszy skład, wydanie 1.

Nareszcie jest. Mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Ale czy Amerykanie nie przeoczą inauguracji? Trwają wszak finały NBA. W Polsce z kolei utrzymuje się cudowne szaleństwo po meczach Mai Chwalińskiej, i też niełatwo „przełączyć” się na futbol. Nieprawda. Łatwo: trzeba tylko znaleźć odpowiednie historie. Mamy takie w „Pierwszym Składzie".

Top story

Największe, najdłuższe i mające przynieść rekordowe przychody – rozpoczynają się piłkarskie mistrzostwa świata. Bierze w nich udział 48 drużyn, które przez ponad 5 tygodni będą rywalizować na amerykańskich, meksykańskich i kanadyjskich stadionach. Porównaliśmy gospodarki wszystkich uczestników mundialu i na podstawie 12 wskaźników ekonomicznych stwierdziliśmy, która z nich wygrałaby gospodarczy mundial.

Do rankingu dorzuciliśmy Polskę, chociaż po raz pierwszy od 12 lat na mundialu nie ma naszej reprezentacji. Jest za to czwórka debiutantów: Curaçao, Uzbekistan, Jordania i Republika Zielonego Przylądka. Niezwykły rozwój sportowy Uzbekistanu opisujemy tutaj.

Będą debiutanci, ale spotkamy też starych znajomych. Na turniej powołani zostali Cristiano Ronaldo, Leo Messi i Guillermo Ochoa, dla których to szóste mistrzostwa w karierze.

Mundial pełen jest kontrowersji. Bierze w nim udział reprezentacja Iranu, będącego przecież w otwartym konflikcie ze współgospodarzem. Z tego powodu Irańczycy zakwaterowali się w Meksyku, choć swoje mecze rozegrają w USA – Amerykanie nie zgodzili się na ich pobyt na swoim terytorium. Ofiarą restrykcyjnej polityki migracyjnej obecnej administracji amerykańskiej padł somalijski sędzia Omar Artan, który nie został wpuszczony na terytorium USA.

Zdjęcie tygodnia

Donald Trump na meczu Knicks. Fot. Samuel Corum/Getty Images

Donald Trump został pierwszym urzędującym prezydentem USA, który z trybun obejrzał mecz finałów NBA. Przyszedł z wnuczką na zaproszenie klubu, dzięki czemu nie musiał płacić za bilety, których ceny sięgały nawet 60 tys. dolarów. Polityk przebywał w specjalnej loży Jamesa Dolana, właściciela Knicks, który dzięki sukcesom swojej notowanej na giełdzie drużyny może zbić fortunę.

Nasze hity

San Antonio Spurs zaciekle walczą o mistrzostwo NBA . Moment na sukces jest idealny, bo klub poszukuje partnerów do budowy nowej hali. Obecnie współpracuje z władzami miasta, które są fundatorami projektu. Wszystko układa się idealnie, ale tylko z pozoru. Wielkim przeciwnikiem Spurs jest burmistrz San Antonio. Od lat ma konflikt z właścicielami klubu i nie chce z nimi współpracować. Podczas głosowań dotyczących finansowania budowy hali jako jedyna głosuje na „nie," wbrew linii partyjnej. Tłumaczymy, jaka jest geneza całej sprawy.

zaciekle walczą o mistrzostwo . Moment na sukces jest idealny, bo klub poszukuje partnerów do budowy nowej hali. Obecnie współpracuje z władzami miasta, które są fundatorami projektu. Wszystko układa się idealnie, ale tylko z pozoru. i nie chce z nimi współpracować. Podczas głosowań dotyczących finansowania budowy hali jako jedyna głosuje na „nie," wbrew linii partyjnej. Tłumaczymy, jaka jest geneza całej sprawy. O tym, że polityka i sport idą w parze, dobrze wiedzą fani Realu Madryt. W ostatnich tygodniach trwała burzliwa walka o władzę w klubie. Ostatecznie mimo sportowego kryzysu „Los Blancos”, burzliwej kampanii i pierwszego od lat kontrkandydata, socios znów postawili na Florentino Péreza. To człowiek, który od ćwierć wieku buduje finansową potęgę Realu i ma praktycznie niemożliwą do sforsowania pozycję. Z uwagi na dość zaawansowany wiek – 79 lat – wkrótce jednak będzie musiał oddać władzę. Rozważamy, co w najbliższych latach będzie się działo w Realu Madryt.

i ma praktycznie niemożliwą do sforsowania pozycję. Z uwagi na dość zaawansowany wiek – 79 lat – wkrótce jednak będzie musiał oddać władzę. Rozważamy, co w najbliższych latach będzie się działo w Realu Madryt. Na początku rządów Florentino Péreza gwiazdą Realu Madryt był David Beckham. Tak się składa, że siatkarski Beckham właśnie wylądował w Polsce. To Ran Takashi , japoński gwiazdor, który wzmocni skład Bogdanki Luk Lublin. Kibice zacierają ręce przed jego pierwszymi występami, a my przyglądamy się temu, jak w Japonii siatkówka stała się sportem narodowym.

Sprawdzamy też, co jest źródłem sukcesu Warty Zawiercie, nowego polskiego czempiona, który zdetronizował Bogdankę.

Bohaterka tygodnia

Marka OSHEE, polski producent napojów izotonicznych, rozszerza współpracę z ligą hiszpańską. Będzie widoczna na bandach reklamowych podczas wszystkich meczów "La Liga" oraz drugiej ligi hiszpańskiej.

To wielki krok w rozwoju firmy, a niebawem może ona zrobić kolejny. Znajduje się coraz bliżej Mai Chwalińskiej; opłacała jej hotel, gdy Polka niespodziewanie pięła się w górę podczas Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa. Chwalińska może dołączyć do swojej przyjaciółki Igi Świątek, wielkiej gwiazdy OSHEE, oraz do skoczka narciarskiego Kacpra Tomasiaka, z którym OSHEE związało się na początku ubiegłego sezonu, a ten następnie zdobył trzy medale olimpijskie…

Polska firma odważnie wchodzi na rynek hiszpański, ale łatwo go nie zdobędzie. Hiszpański rynek napojów funkcjonalnych i sportowych jest mocno zatłoczony. Hegemonami są tam należące do Coca-Coli „Powerade" i „Aquarius" oraz „Gatorade", którego właścicielem jest PepsiCo. Z drugiej strony naciskają marki lokalne, które przejęły już 20 proc. rynku.

Współzałożyciel Oshee , Dariusz Gałęzewski, zapowiadał, że Hiszpania będzie kluczowym rynkiem dla globalnych ambicji spółki. Na zdjęciu z legendami hiszpańskiej piłki Jesusem Navasem (L) i Davidem Silvą (P). Fot. materiały prasowe OSHEE

Liczba tygodnia 6 mln USD tyle rocznie zarabia Gianni Infantino, przewodniczący FIFA po uwzględnieniu pensji stałej i bonusu. To cztery razy więcej niż w pierwszym roku rządów. Ponadto Szwajcar, który stoi na czele FIFA od 2016 r. może liczyć na szereg udogodnień. Pracodawca opłaca mu apartamenty w Paryżu i Zugu. Mówi się, że finansuje też studia jego córki. To kilka z wielu szokujących faktów na temat finansów FIFA i tegorocznego mundialu, które opisujemy w nowym artykule.

Czy wiesz, że…

FIFA płaci klubom, których zawodnicy reprezentują swoje kraje na mistrzostwach świata. A wiesz, że mogą na tym zyskać również kluby Ekstraklasy? Na mundialu wystąpi pięciu zawodników z polskiej ligi. Irakijczycy Amir Al-Ammari z Cracovii i Hussein Ali z Pogoni Szczecin, reprezentujący DR Konga Steve Kapuadi z Widzewa Łódź, grający dla Bośni i Hercegowiny Samed Baždar z Jagiellonii Białystok oraz Nowozelandczyk Alex Paulsen ze zdegradowanej Lechii Gdańsk. Więcej o tym, kto zgarnie najwięcej ze specjalnego funduszu FIFA, przeczytasz tutaj. Dominuje liga angielska, ale nie brakuje zaskoczeń.

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Robert Lewandowski nie zagra na swoim trzecim mundialu.

Może się skupić na poszukiwaniu nowego klubu i nowych kontraktów sponsorskich. Niedawno został ambasadorem chińskiej marki samochodowej Chery. Sygnowaną jego nazwiskiem kolekcję ubrań można kupić w 4F. Ale czy podpisanie umowy z tak rozpoznawalnym sportowcem daje gwarancję marketingowego sukcesu? W podcaście "Sport to pieniądz" mówi o tym Agata Pniewska, specjalistka ds. marketingu sportowego i komunikacji sponsoringowej, współpracująca w przeszłości z Orlenem i 4F.